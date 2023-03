SAQ: moins de vin froid pour... diminuer les GES

Après la « bière tablette », les amateurs de vins frais pourraient devoir s’habituer au « vin tablette ». Dans un effort de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (GES), la SAQ vient de décider de se départir de la plupart des quelque 3000 réfrigérateurs de son réseau de vente au détail, a appris Le Journal.

C’est ainsi que depuis janvier, les SAQ de Sept-Îles, sur la Côte-Nord, et de Maniwaki, dans le nord de l’Outaouais, se sont vu retirer plus de la moitié des frigos dont elles disposaient. La première ne compte plus que trois frigos, tandis que la succursale de Maniwaki n’en dispose plus que d’un seul.

Cette nouvelle mesure s’étendra progressivement dans toutes les régions du Québec, à raison de 30 nouvelles succursales par année, a confirmé la SAQ.

Elle espère, à ce rythme, s’être débarrassée des deux tiers de ses réfrigérateurs pour n’en compter guère plus que 900 d’ici quinze ans.

Moins de GES et d’électricité

Ce faisant, l’entreprise compte réduire ses émissions de dioxyde de carbone (CO2) de 83 tonnes, en plus d’économiser en achat, en entretien et en consommation d’énergie de ces appareils.

À eux seuls, ces réfrigérateurs compteraient pour 9 % des émissions de gaz à effet de serre de la Société des alcools du Québec (hors des transports de marchandises).

La quasi-totalité du réseau touché

Aucun membre de la haute direction de la société d’État n’était disponible pour répondre à nos questions sur cette mesure phare de son plan de réduction de ses émissions de GES.

« Ça demandera une adaptation, tant de nos employés que de la clientèle. Mais nous avons bon espoir qu’à terme, la population saura s’habituer à ce changement et appréciera les efforts de la société d’État pour réduire son empreinte environnementale », a déclaré sa porte-parole, Geneviève Cormier.

La quasi-totalité des 410 succursales de la Société des alcools du Québec, à l’exception des 26 de son enseigne SAQ Express, sera touchée par ces mesures.

Les 279 SAQ anciennement désignées « Classique » comptent une moyenne de quatre frigos par succursale. Leur nombre sera graduellement réduit à un seul par magasin.

Pour leur part, les 92 SAQ Sélection comptent près d’une douzaine de frigos par magasin. Dorénavant, leur nombre sera abaissé à un maximum de trois.

Enfin, les SAQ Express seront épargnées, pour l’instant, de cet effort. Elles conserveront leurs 246 frigos, l’équivalent de 9,4 par succursale.

Pas d’impact sur ses ventes ?

La Société ne s’attend pas à ce que cette orientation entraîne de grands mécontentements de sa clientèle. Non plus, à une baisse significative de ses ventes.

Elle s’en dit d’autant convaincue que l’initiative survient après deux ans d’un projet pilote au cours duquel trois SAQ (succursales Atwater, Maisonneuve et Saint-Sauveur) furent complètement privées de frigos.

« L’expérience nous a permis de comprendre que les clients acceptent de participer à l’effort collectif que requiert le réchauffement climatique. Mais en même temps, qu’ils souhaitent tout de même un minimum de produits de réfrigérés. Nous en avons pris acte, et c’est pourquoi nous avons décidé d’en conserver le tiers », explique sa porte-parole.

Donnés ou recyclés

Les appareils qui seront toujours en bon état seront offerts au réseau des Banques alimentaires du Québec. La SAQ se défera des autres de « façon responsable », assure sa porte-parole.

Mathieu Filion, PDG de Pure Sphera, de Bécancour, leader du recyclage d’appareils frigorifiques et de capture de gaz réfrigérants, s’en réjouit.

« Que la SAQ donne ainsi l’exemple est certainement une bonne chose », dit-il.

Les frigos dans les différentes enseignes de la SAQ

Enseigne | Nombre de succursales | Nombre de frigos

SAQ (Classique) | 279 | 1110

SAQ Sélection | 92 | 1059

SAQ Express | 26 | 246

SAQ Agence | 426 | 306

Total : 2721

Source : SAQ