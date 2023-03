L'impossible défi de la DPJ

Dans un monde idéal, on voudrait qu’aucun enfant ne soit malmené ou tué par l’un de ses parents ou un tuteur et que la DPJ prévienne et empêche tous les drames touchant un enfant. Or, c’est mission impossible.

Des commissions spéciales, la nomination d’un commissaire national à la protection de l’enfance et des exigences ministérielles pour en faire plus réduiront peut-être le nombre d’incidents, mais il y aura encore des enfants violentés ou assassinés.

On attribue ces torts à la DPJ en faisant abstraction de la réalité dans laquelle elle opère. Malheureusement, la confidentialité entourant ses interventions ne permet pas de souligner ses bons coups!

Sous-effectif et controverses

Il y a 1000 postes de travailleurs à combler actuellement. On comprend pourquoi la liste des signalements et les délais de traitement s’allongent.

L’appel à en faire plus se révèle un vœu pieux qui ajoute à la pression que subissent déjà les travailleurs sociaux.

J’ai souvenir d’une intervenante qui croulait sous le nombre de cas qu’elle devait suivre et à qui on a refilé un plus grand nombre de signalements. Le travail ne l’effarouchait pas, la peur de ne pouvoir empêcher un drame la terrorisait.

On peut étirer la liste des signalements, cela ne réduit pas le temps consacré aux enquêtes. La prudence s’impose dans les interventions de la DPJ, alors qu’il ne faut pas brimer le droit des parents tout en étant axé sur les droits des enfants.

Évitons les jugements hâtifs si on ne connaît pas tous les faits.

Responsabilité sociale

La DPJ ne suffira pas à elle seule à protéger tous les enfants. La parenté, les amis et les voisins doivent contribuer sous différentes formes pour prévenir l’irréparable.

Trop souvent, l’entourage préfère fermer les yeux pour s’éviter des troubles.

La DPJ, l’État et les citoyens doivent assurer une vigilance bienveillante si l’on espère tendre vers le zéro incident!