«LOL: qui rira le dernier?» renouvelée pour deux autres saisons

La populaire série humoristique «LOL: Qui rira le dernier?» a obtenu le feu vert d’Amazon pour la production de deux nouvelles saisons.

Prime Video en a fait l’annonce mardi.

Avec son immense succès obtenu à sa première saison, sortie au début de l’hiver, l’adaptation québécoise du format japonais sera de nouveau tournée à Montréal au cours des prochains mois et comptera sur une nouvelle distribution diversifiée qui allie les grosses pointures de l’humour au Québec à de jeunes talents. Patrick Huard restera quant à lui aux commandes de ce huis clos.

Rappelons que pendant six heures, les participants doivent user d’ingéniosité et de créativité pour faire rire leurs collègues sans flancher eux-mêmes.

«Ça me ramène à mon adolescence, à cette adrénaline de provoquer un rire dans l’unique but d’avoir du fun! Depuis des semaines les gens m’en parlent partout... en riant. C’est pour ces raisons que ça n’a pas été difficile de me convaincre d’animer les saisons 2 et 3. Sans compter le plaisir de trouver des idées pour torturer les participants encore plus! », a fait valoir l’animateur, par voie de communiqué.

Produite par Attraction, «LOL: Qui rira le dernier ?» est disponible exclusivement sur Prime Video et disponible dans 240 pays et territoires à travers le monde.