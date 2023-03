PSPP est prisonnier de la «friend zone»

Vous connaissez ce qu’on appelle en anglais la « friend zone » ?

C’est lorsqu’un gars devient le meilleur ami d’une fille.

La plupart du temps, c’est une condamnation à perpétuité.

Une fois que tu deviens le meilleur ami d’une fille, c’est très rare que tu passes au stade suivant et que tu te retrouves dans son lit.

T’es son ami, rien de plus.

Si tu essaies de l’embrasser, elle va te regarder d’un air triste et te dire : « Non, désolée, mais c’est pas comme ça que je te voyais ».

UNE ÉPAULE SUR LAQUELLE PLEURER

C’est le piège qui guette PSPP.

Devenir le « meilleur ami de l’électorat québécois ».

Le bon gars, le compagnon fidèle, celui sur lequel on peut toujours compter en cas de pépin, et sur l’épaule duquel on va brailler lorsque la CAQ va nous décevoir.

« Ah, Paul, tu sais pas ce que Legault nous a fait l’autre jour, bou hou hou ! Il a accepté l’offre décevante et insultante que nous a faite le Canada, même si c’était des pinottes ! Ça fait des années qu’il nous dit qu’il va réussir à arracher de nouveaux pouvoirs à Ottawa, mais il n’a jamais pu livrer la marchandise ! Oh, mais qu’est-ce qu’on va faire, Paul, qu’est-ce qu’on va faire ?

— Tu peux toujours te sauver avec moi, ma belle Québec ! Moi, je vais t’offrir tout ce que tu veux, et même plus ! On va quitter le Canada, on va s’acheter une belle maison, juste pour nous, sur le bord d’une rivière !

— Oh, Paul, tu sais bien que je t’adore, mais c’est pas comme ça que je te vois ! Je veux qu’on reste des amis ! Ton amitié est trop précieuse pour que je risque de la perdre ! Tu vas chercher de la crème glacée trois couleurs ? On va regarder un vieux film de Meg Ryan ensemble... »

C’est ça, la « friend zone ».

L’enfer.

Des vendredis complets à regarder la fille que tu adores pleurnicher, parce que son nouveau chum l’a – encore – déçue.

Et toi, tu restes là, devant elle, à l’écouter se plaindre. Alors que tu sais, au fond de ton cœur, que tu serais le meilleur chum quelle pourrait avoir.

Mais elle ne veut rien savoir.

Elle veut rester avec Frank.

Qui lui a promis le ciel mais qui ne lui apportera que larmes, regrets et déceptions.

LE BON GARS

PSPP a obtenu un vote de confiance historique de la part des péquistes, ce week-end.

Normal : c’est un bon gars. Droit, honnête, intègre, solide, poli.

Un homme de principe qui sent le savon et qui est propre de sa personne.

Malheureusement, ce n’est pas parce que les gens trouvent que tu es un « bon gars » qu’ils veulent nécessairement faire leur vie avec toi.

C’est ça, le défi que PSPP doit relever.

Prouver à l’électorat qu’il n’est pas juste un bon ami, mais un bon parti.

Se sortir de la « friend zone ».

Et ça, les amis, ça prend un miracle pour réussir ce coup. Il faut que l’électorat québécois regarde PSPP et qu’il ressente comme un petit chatouillement.

Que les Québécois cessent de considérer le PQ comme une police d’assurance.

Et qu’ils rêvent de partir avec lui.