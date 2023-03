Qualité de l'air à Québec: qu'attend Legault pour reculer sur le 3e lien?

Vivre dans un quartier central de Québec, c’est prendre chaque jour une grande bolée de mort lente.

Pas besoin de la Santé publique pour nous le dire. Si vous ne me croyez pas, je vous invite à venir faire le ménage chez moi.

Je t’aime à mort, Limoilou

Le rapport dévoilé ce lundi à propos de la qualité de l’air à Québec est clair, il faut impérativement réduire la capacité routière et la circulation traversant le secteur Limoilou-Vanier-Basse-Ville (LVBV) et privilégier le transport actif et collectif.

On ne parle plus de suppositions ou de militantisme écolo antichar, on parle d’enfants qui meurent.

Pas à Mumbai, pas à Mexico. À Québec.

« Pour la période de 2000 à 2015, chez les citoyens de LVBV, les résultats des modélisations effectuées suggèrent que l’exposition aux PM2,5 aurait contribué à 288 cas d’asthme infantile et 495 décès par cardiopathie ischémique. »

« En comparaison, la fumée secondaire du tabagisme aurait contribué à environ 104 cas d’asthme infantile. »

Nos autos tuent plus que les clopes, c’est aussi simple que ça.

Les pauvres se meurent

On peut le dire avec toutes les nuances qu’on veut, parler des moins nantis, des plus vulnérables, mais le fait est que ce sont les pauvres qui sont les plus durement touchés par la pollution de l’air.

Quand on vit dans une zone urbaine, qu’on élève des enfants sur le trottoir, qu’on a des fenêtres plus symboliques qu’autre chose et qu’on doit les laisser ouvertes tout l’été pour ne pas crever de chaleur, c’est certain qu’on respire plus de merde que quand on a un grand terrain gazonné et qu’on se fait aller la thermopompe à longueur d’année.

Comment la CAQ pourra-t-elle aller de l’avant avec son projet de bitube, maintenant que l’on connaît les recommandations de la Santé publique ?

Est-ce que le gouvernement va encore choisir de faire payer les pauvres pour le confort des riches ?

Qu’attendez-vous de plus pour reculer, monsieur Legault ?