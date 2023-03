Remparts: Patrick Roy voit la lumière au bout du tunnel

Il y a de plus en plus de chandails rouge et noir de réguliers, et de moins en moins de chandails verts de joueurs blessés, aux entraînements des Remparts, signe que les nombreux éclopés reviennent graduellement, ce qui sera le cas notamment de Nathan Gaucher et Mikaël Huchette, au cours des prochains jours.

Gaucher (aine) et Huchette (poignets) se sont entraînés avec le groupe régulier mardi.

Dans le cas du premier, il effectuera un retour au jeu mercredi soir face à l’Armada de Blainville-Boisbriand tandis que, pour Huchette, ce ne sera pas avant vendredi pour le match à Victoriaville puisqu’il rencontrera les médecins jeudi.

« On aime ça, ça fait du bien revoir les gars revenir tranquillement », reconnaissait Patrick Roy.

James Malatesta pourrait lui aussi revenir au jeu sous peu, même s’il arborait un chandail de joueur blessé, mardi.

Ça donnera donc entre quatre et six matchs aux Gaucher, Huchette et cie pour se remettre dans le bain et être fin prêts pour le début des séries, le 31 mars.

GAUCHER AFFAMÉ

« C’est en masse. Evan Nause, ça lui a pris deux ou trois matchs avant de reprendre son erre d’aller, donc je pense que ça va être la même chose pour les autres », estime Roy.

Dans le cas de Gaucher, les Remparts ont préféré allonger sa convalescence afin de s’assurer, premièrement, que sa blessure à l’aine guérisse bien, mais, aussi, pour lui donner un peu de repos après deux années un peu folles lors desquelles il a gagné l’or deux fois avec l’équipe nationale junior, en plus d’être repêché par les Ducks d’Anaheim.

« Il peut y avoir un peu de fatigue qui s’installe, pas juste mentalement, mais physiquement. Pour lui, c’était une bonne chose qu’il ait le goût de jouer, d’embarquer sur la glace, être enthousiaste et s’ennuyer de la game », ajoutait Roy.

Mission accomplie : Gaucher s’en ennuie, de la « game » !

« J’ai vraiment faim ! Ç’a toujours été le cas. De voir mon équipe jouer, j’ai le goût d’embarquer dans la roue et de contribuer. C’est sûr que ma première présence va être excitante. »

HUCHETTE EXCITÉ

De son côté, Huchette sait qu’il ne jouera pas mercredi soir, mais s’attend à effectuer un retour au jeu vendredi.

« Je me sentirais capable de jouer demain [mercredi], mais le médecin veut qu’on se voie le 16, donc c’est correct. Je vais être en forme vendredi !

« Je me sens tellement bien, c’est fou. Mon lancer, mes mains, je vois tellement de différence. J’ai pu m’entraîner pendant ma convalescence. »

A-t-il donc un meilleur lancer qu’avant son opération aux deux poignets ?

« Je pense que oui ! Je n’ai plus de douleur, donc ça paraît. Je ne grimace plus après un tir. »