Sa pizzeria incendiée: James William Awad ne croit pas être la cible de criminels

Le propriétaire de la pizzeria incendiée la nuit dernière sur la Rive-Nord, James William Awad, connu pour son party d’influenceurs dans un avion Sunwing, ne croit pas avoir été ciblé par des criminels.

«Je ne crois pas que quelqu’un voulait me passer un message, à moi personnellement, car je visite rarement les lieux. Je ne connais pas les employés, a fait savoir par message texte au Journal l’homme d’affaires James William Awad. Je n’ai pas d’ennemis ni de règlement de compte lié à cela.»

«Ils auraient visé autre chose, si c’était moi [la cible]», a-t-il poursuivi, concernant les événements de la nuit passée à son commerce.

Les pompiers locaux, un peu après minuit, ont été appelés à se rendre au restaurant Crusty Crust, qui se trouve dans un petit complexe commercial sur le boulevard Adolphe-Chapleau, à Bois-des-Filion, sur la Rive-Nord de Montréal.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

Selon nos informations, un ou des malfaiteurs auraient fracassé la vitrine du commerce avant de lancer un cocktail Molotov à l’intérieur.

«À l’arrivée des pompiers sur place, il y avait de la fumée et des flammes apparentes», a affirmé Stephen Canestrari, directeur du Service des incendies de Bois-des-Filion.

Les flammes ont été maîtrisées rapidement, mais les dommages seraient tout de même considérables.

Selon les autorités, les dégâts s’élèveraient à «quelques dizaines de milliers de dollars».

Le commerce voisin, un restaurant de sushis, a subi des dommages mineurs.

L’enquête dans ce dossier a été confiée au Service de police de Terrebonne, puisqu’il s’agirait d’un acte criminel.

Aucun suspect n’a encore été épinglé concernant cette affaire.

En plus d’être le propriétaire de la pizzeria, M. Awad est le propriétaire de l’immeuble. Il dit avoir des caméras de surveillance qui en révéleront possiblement plus sur le ou les suspects qui ont commis le crime.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

«J’attends des détails d’ici quelques heures. Nous investiguons [...]», a texté celui qui a organisé un party controversé d’influenceurs dans un avion Sunwing, en janvier 2022.

«Tout ce qui compte pour moi, c’est qu’aucun commerce autour ne soit endommagé et que personne n’ait été blessé. Pour le reste, on va s’en remettre», avait-il ajouté.

Par ailleurs, même s’il dit ne pas croire être la cible de criminels, «l’ostrogoth» en chef a tout de même admis au Journal posséder une voiture de luxe complètement blindée.

«Nous entendons beaucoup d’histoires de gens qui se font tirer dessus à Montréal et à travers le monde, pour aucune raison. Des gens visés au hasard. Puisque je peux me le permettre financièrement, j’aime me sentir en sécurité quand je conduis. C’est un plus, et c’était une envie personnelle», a-t-il donné comme justification.