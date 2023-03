Sept Québécois au March Madness

Le mois de mars est le meilleur de l’année pour n’importe quel amateur de basket-ball, même celui qui ne jure que par la NBA.

C’est là que l’on vit l’un des meilleurs tournois sportifs avec le March Madness dont l’objectif est de couronner les meilleures équipes de basket-ball de la NCAA chez les hommes et les femmes.

Les amateurs de ballon québécois ont au moins sept bonnes raisons de suivre les tournois masculin et féminin de près puisque ce sont quatre garçons et trois filles de chez nous qui y participent cette année.

Du lot, on se doit de souligner le duo frère et sœur composé d’Olivier-Maxence et de Cassandre Prosper de Montréal. Le premier évolue pour les Golden Eagles et l’Université Marquette et la seconde pour les Fighting Irish de l’Université Notre-Dame.

Avant-goût

C’est jeudi que s’amorce officiellement la compétition avec une fin de semaine fort changée où l’on verra le nombre d’équipes passer de 64 à 16 équipes en l’espace de quatre jours, autant chez les filles que chez les garçons.

Mais dans les faits, tout ça s’amorce mardi et mercredi avec des matchs de qualification qui vont permettre à quatre équipes d’aller rejoindre les soixante autres déjà qualifiées dans chacun des deux tableaux.

On va porter une attention particulière à la rencontre entre l’Université Fairleigh Dickinson et Texas Souhtern qui sera présentée mercredi en début de soirée.

Deux Québécois s’alignent avec FDU, soit Sébastien Lamaute de Saint-Bruno-de-Montarville et Pierre-Olivier Racine de Gatineau.

Bonne posture

Olivier-Maxence Prosper semble être en bonne posture pour faire un bon bout de chemin.

Ses Golden Eagles de Marquette (25 V 6 D) sont classés au deuxième rang dans la région Est. Une victoire vendredi contre le Vermont (15) mènerait à une confrontation face à Michigan State (7) ou Southern California (10).

Ça sera plus complexe pour le Montréalais Luke Hunger. Ses Wildcats de Northwestern (7) (21 V 11 D) vont d’abord affronter Boise State (10), mais une victoire les placera face à UCLA (2) ou avec un peu plus de chance contre UNC Asheville (15).

La sœur d’Olivier-Maxence, Cassandre a elle aussi de très bonnes chances de progresser dans le tournoi. Notre-Dame (25 V 6 D) est classée 3e de sa région et affronte la 14e équipe, Southern Utah.

Kiandra Browne, de Pointe-Claire, évolue pour les Hoosiers d’Indiana (23 V 3 D), l’une des meilleures équipes au pays qui sera opposée au gagnant du match de classement entre Tennessee Tech (16) et Monmouth (16). Browne s’est toutefois blessée à la hanche au début du mois et on risque de la voir plus tard dans le tournoi si son équipe se rend au second week-end de compétition, le Sweet Sixteen.

Finalement, Fatima Diakhaté de Gatineau, qui porte les couleurs des Lady Bulldogs de l’Université de la Géorgie (21 V 11 D) classée 10e, fera face à Florida State (7) en lever de rideau.

Olivier-Maxence Prosper

Golden Eagles de l’Université Marquette (2)

Attaquant | Montréal | 20 ans

6’ 8’’ 230 lb

Premier match : Vendredi 14h30 contre l’Université du Vermont (15)

Getty Images via AFP

Luke Hunger

Wildcats de l’Université Northwestern (7)

Attaquant | Montréal | 20 ans

6’ 10’’ 255 lb

Premier match : Jeudi 19h25 contre Boise State (10)

Photo Université Northwestern

Sébastien Lamaute

Knights Université Fairleigh Dickinson (16)

Garde | Saint-Bruno-de-Montarville | 22 ans

6’ 1’’ 198 lb

Premier match : Mercredi 18h30 contre Texas Southern (16) (Match de qualification)

Photo Université Fairleigh Dickinson

Pierre-Olivier Racine

Knights Université Fairleigh Dickinson (16)

Attaquant | Gatineau | 23 ans

6’ 7’’ 232 lb

Premier match : Mercredi 18h30 contre Texas Southern (16) (Match de qualification)

Photo Université Fairleigh Dickinson

Cassandre Prosper

Figthting Irish de l’Université Notre-Dame (3)

Garde | Montréal | 17 ans

6’ 2’’

Premier match : Vendredi 15h30 contre Southern Utah (14)

Getty Images via AFP

Kiandra Browne

Hoosiers de l’Université de l’Indiana (1)

Attaquante | Pointe-Claire | 21 ans

6’ 2’’

Premier match : Samedi 11h30 contre Tennessee Tech (16) ou Monmouth (16)

Photo Université de l'Indiana

Fatima Diakhaté

Lady Bulldogs de l’Université de Géorgie (10)

Attaquante | Gatineau | 19 ans

6’ 5’’

Premier match : Vendredi 13h30 contre Florida State (7)