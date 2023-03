Sur les traces de Marie-Eve Dicaire

Quand Caroline Veyre a commencé la boxe à 18 ans, elle ne pouvait pas s’imaginer un jour participer aux Jeux olympiques, encore moins exercer ce métier pour gagner sa vie. Aujourd’hui, elle peut dire merci à la nouvelle retraitée Marie-Eve Dicaire, première Québécoise championne du monde.

« Je l’ai vue tourner pro [en 2015] et à cette époque, il n’y avait pas beaucoup de femmes chez les professionnels. Elle a ouvert beaucoup de portes aux femmes. C’est une belle ambassadrice, elle s’exprime bien et elle représente bien la boxe féminine. Elle m’a donné envie de passer chez les pros. C’était une belle pionnière », a soutenu Veyre.

La Québécoise de 34 ans ayant atteint les quarts de finale aux Jeux de Tokyo en 2021 a beaucoup appris en côtoyant Dicaire à l’entraînement et au sein de l’équipe canadienne afin de faciliter sa transition chez les pros.

Trois combats féminins

D’ailleurs, trois des sept affrontements prévus jeudi soir à la Place Bell de Laval mettront en vedette des boxeuses.

« On va passer sur ESPN+, a-t-elle souligné avec fierté. Avec un combat éliminatoire de Jean Pascal, ça va être beaucoup vu, ça va donner beaucoup de visibilité pour la boxe féminine. Ça montre qu’on a notre place et que les gens veulent voir des combats féminins. »

« Les chocs entre femmes maintiennent le spectacle à un haut niveau durant une soirée, a renchéri Jessica Camara, heureuse d’être en action à la maison pour la première fois en trois ans. L’énergie est différente, on y va le tout pour le tout. Nous ne craignons pas de perdre. Il y a tellement de passion et de cœur dans nos combats, la foule adore. On n’a pas le choix d’aller vers l’avant dans un round de deux minutes. On est agressives, on ne peut pas prendre notre temps. »

Un grand pas

Lors de l’annonce de la retraite de Dicaire, Yvon Michel avait dit qu’il ne pouvait plus organiser un gala sans des affrontements féminins. Le promoteur Lou DiBella est du même avis.

« Les filles ne reçoivent pas les mêmes bourses que les hommes, mais on y travaille, a assuré l’Américain. Tant qu’on aura des femmes qui se battront sur les plus grandes scènes, on ira dans la bonne direction. Mais jeudi, on fait un grand pas. Jessica Camara, Amanda Galle et même Caroline Veyre peuvent aller chercher des ceintures mondiales. »

« À haut calibre, les femmes s’affrontent souvent. Elles ne se concentrent pas sur leurs fiches, mais sur leurs adversaires. Les hommes ont beaucoup à apprendre d’elles », a ajouté DiBella.