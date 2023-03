Tournoi des Maîtres: un étrange souper des champions prévu à Augusta

PONTE VEDRA BEACH | L’atmosphère s’annonce potentiellement explosive au traditionnel souper des champions du Tournoi des Maîtres.

Le soir du mardi 4 avril prochain dans le somptueux pavillon du Augusta National, les champions du veston vert s’attableront pour souligner la conquête de Scottie Scheffler. Il faut y penser quelques instants. Les Tiger Woods, Jack Nicklaus, Gary Player, Nick Faldo et cie, de fervents défenseurs du circuit de la PGA et grands critiques de LIV Golf partageront le souper avec les Phil Mickelson, Patrick Reed, Sergio Garcia et cie.

On peut s’attendre à des flammèches et des discussions envenimées. Avec la guerre juridique et publique qui fait rage entre LIV et la PGA, bien nombreux sont ceux qui voudraient être de petits moineaux pour entendre ce qui se racontera à la table.

Pour Scottie

S’ils sont tous présents à Augusta, ils devraient être six représentants de la ligue financée par les Saoudiens.

Le Canadien Mike Weir, champion de l’édition 2003, s’attend à une étrange soirée.

«Il y a des golfeurs qui sont plus durs que d’autres. Il faut toutefois respecter Scottie Scheffler. Ce sera son souper et sa soirée. Il ne faudra pas y nuire. J’espère que ce sera le cas.»

Seize golfeurs évoluant sur LIV sont admissibles à jouer au Masters. L’an dernier, en pleine tourmente, Mickelson brillait pas son absence. LIV n’était pas encore lancé.

Rappelons qu’en janvier dernier, 21 membres et hauts dirigeants du Augusta National, dont Condoleezza Rice, ont été appelés à comparaître dans le débat juridique en plus de déposer des documents en preuve. Les avocats de LIV estiment qu’ils auraient cherché à influencer des décisions entre les deux circuits.