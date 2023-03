Une course complètement folle au sommet de la LHJMQ

« J’aurais aimé ça, mais ça n’arrivera probablement pas », mentionnait l’entraîneur-chef des Remparts Patrick Roy, le 7 mars dernier, en parlant des chances de son équipe de terminer au premier rang du classement. Une semaine plus tard, il a peut-être changé son fusil d’épaule.

• À lire aussi: Remparts: Patrick Roy voit la lumière au bout du tunnel

Avec deux semaines à faire, la lutte pour le trophée Jean-Rougeau s’annonce beaucoup plus excitante que ce à quoi on s’attendait il y a trois semaines. Le 23 février, avant d’affronter les Tigres de Victoriaville, les Remparts possédaient dix points d’avance au sommet du classement général, devant les Mooseheads d’Halifax.

Comme la neige sur les terrains du Québec depuis quelques jours, cette avance a fondu considérablement en raison d’un passage à vide lors duquel Québec a perdu cinq fois en sept sorties.

PAS LE TEMPS DE DORMIR

Pendant ce temps, les Olympiques de Gatineau remportaient 18 matchs de suite, dont la dernière victoire qui mettait fin à une autre séquence du genre, celle du Phoenix de Sherbrooke, qui avait gagné 13 rencontres consécutives avant d’être vaincu par Gatineau, dimanche.

Résultat des courses : non seulement Québec est loin d’être assurée du premier rang au classement, mais il n’y a que quatre petits points qui séparent les quatre premières équipes au classement, avec six matchs chacun à disputer.

« L’équipe qui va s’endormir : boum ! Elle va descendre en bas », illustre d’ailleurs Patrick Roy.

AVANTAGE HALIFAX ?

Ils en ont marre de l’entendre, mais ça demeure la réalité : les Mooseheads d’Halifax ont un avantage non négligeable sur les trois autres formations puisqu’ils concluront leur saison régulière avec six matchs face à des équipes des Maritimes, dont deux face aux deux dernières places au classement en date de mardi : le Titan d’Acadie-Bathurst et les Sea Dogs de Saint-Jean.

Mais attention, toutefois : les Mooseheads se sont inclinés 1 à 0 face au Titan, vendredi dernier.

C’est cette défaite qui permet aux Remparts de demeurer premiers au classement général avec deux semaines à faire.

De quoi redonner la foi à Patrick Roy, qu’il semblait avoir perdue il y a une semaine.

« On a eu un cadeau avec la défaite [des Mooseheads] contre Bathurst, a admis l’entraîneur-chef des Remparts. Est-ce que j’y crois ? J’ai confiance qu’on peut gagner nos six derniers matchs, oui. On croit en notre équipe, mais on n’en fera pas une maladie. »

LES OLYMPIQUES EN FEU

Il faudra aussi surveiller les Olympiques de Gatineau, sans contredit l’équipe de l’heure dans la LHJMQ.

Accusant trois points de retard sur la première place, ils auront besoin que les Remparts ou les Mooseheads trébuchent à quelques reprises s’ils espèrent terminer premiers, mais rien n’est impossible, surtout quand tu as remporté tes 18 derniers matchs.

« C’est sûr que le classement général est un sujet de discussion. On connaissait l’enjeu lors de notre dernier match contre Sherbrooke et on aimerait terminer premiers de notre conférence et ensuite aspirer au premier rang du classement général. Par contre, ça ne se fera pas au détriment de surmener des joueurs et de jouer avec des blessures », indique l’entraîneur-chef des Olympiques, Louis Robitaille.

Mais Robitaille l’assure : le premier rang du classement général, c’est bien beau, mais ce n’est pas l’objectif principal.

« L’important pour nous ce sera d’arriver en séries avec la tête froide. La qualité de nos leaders m’impressionne et on a ajouté des joueurs lors de la période des transactions qui sont arrivés avec un but commun, celui de gagner la coupe du Président. »

Classement général de la LHJMQ

1. Remparts de Québec 97 points en 62 matchs (47-12-1-2)

2. Mooseheads d’Halifax 97 points en 62 matchs (45-10-4-3)

3. Olympiques de Gatineau 94 points en 62 matchs (44-12-4-2)

4. Phœnix de Sherbrooke 93 points en 62 matchs (43-13-3-2)

Les adversaires des quatre premières équipes

Remparts de Québec

15 mars c. Blainville-Boisbriand (15e au classement)

17 mars @ Victoriaville (5e)

19 mars c. Chicoutimi (8e)

22 mars @ Shawinigan (10e)

24 mars c. Rimouski (7e)

25 mars @ Rimouski (7e)

Mooseheads d’Halifax

15 mars c. Acadie-Bathurst (18e au classement)

17 mars @ Saint-Jean (17e)

19 mars c. Moncton (9e)

22 mars c. Charlottetown (13e)

24 mars c. Cap-Breton (12e)

25 mars c. Charlottetown (13e)

Olympiques de Gatineau

15 mars c. Drummondville (14e au classement)

17 mars @ Shawinigan (10e)

19 mars c. Shawinigan (10e)

22 mars @ Sherbrooke (4e)

24 mars c. Blainville-Boisbriand (15e)

25 mars @ Blainville-Boisbriand (15e)

Phœnix de Sherbrooke

15 mars c. Baie-Comeau (11e au classement)

17 mars @ Rouyn-Noranda (6e)

18 mars @ Val-d’Or (16e)

22 mars c. Gatineau (3e)

23 mars c. Victoriaville (5e)

25 mars @ Victoriaville (5e)