«Yellowjackets»: Une deuxième saison plus «sombre» et «troublante», promet Sophie Nélisse

Vous trouviez la première saison de Yellowjackets intense, glauque et sombre? «Vous n’avez rien vu», prévient Sophie Nélisse. La Québécoise retrouve Christina Ricci, Juliette Lewis et Elijah Wood pour une nouvelle fournée d’épisodes de la série américaine.

Le phénomène Yellowjackets a soufflé l’Amérique du Nord en entier dès son entrée en ondes à la fin de 2021. Et l’enthousiasme, déjà bouillonnant, n’a fait que croître au fil des 10 épisodes, relayés ici par Crave et par Showtime chez nos voisins américains.

Sophie Nélisse l’avoue, elle n’aurait «jamais pu» prédire un tel succès. Celui-ci s’est d’ailleurs traduit par sept nominations à la dernière remise des prix Emmy.

«Tout au long du tournage, on se demandait comment les gens allaient réagir aux éléments plus sombres et aux trucs surnaturels de la série. Mais finalement, on a appris que c’est ce que le public a le plus apprécié. Alors on y va à fond en ce sens dans la deuxième saison», raconte la comédienne, en entretien au Journal.

Deuil difficile

C’est donc dit : on ne ménagera ni les personnages ni les spectateurs au cours des 10 nouveaux épisodes, distillés à raison d’un par semaine à compter du 24 mars. Le destin des Yellowjackets – cette équipe de soccer féminine perdue en forêt après l’écrasement de leur avion – ne sera ni rose ni tendre, promet Sophie Nélisse.

Son personnage, Shauna, nous revient ainsi profondément troublé à la suite du décès de sa meilleure amie, survenu à la fin de la saison précédente.

«Son deuil est très difficile», concède la comédienne.

Photo fournie par Showtime/Crave

«Shauna éprouve beaucoup de culpabilité et de remords; elle a sa grossesse qui lui rappelle constamment les erreurs de son passé qui ont, en quelque sorte, mené à la mort de Jackie. Mais d’un autre côté, elle se sent aussi libérée, capable de retrouver sa voie et sa confiance. C’est très intéressant à jouer», poursuit-elle, pesant chacun ses mots pour éviter tout divulgâcheur.

Sa grossesse, on le devine, ne sera pas de tout repos non plus. Il faudra toutefois être patient pour en découvrir les détails, ceux-ci n’étant attendus que dans la seconde portion de la saison. Même chose pour les actes de cannibalisme, sous-entendus depuis les tout débuts de la série.

«La saison commence doucement, mais à mesure qu’on avance, on s’enlise dans quelque chose de sombre, de troublant. La deuxième moitié est particulièrement difficile, avec des scènes de plus en plus folles et intenses à chaque épisode. Ça y va par là, comme on dit», lâche Sophie Nélisse en riant.

Rendez-vous raté

Les téléphiles pourront également reconnaître un autre visage québécois bien familier dans ces nouveaux épisodes: celui de François Arnaud, qui campe ici le conjoint du coach des Yellowjackets. Son personnage ne croise toutefois pas celui de Sophie Nélisse à l’écran.

«Je n’ai même pas eu la chance de le croiser sur le plateau», se désole Sophie Nélisse.

Ils auront peut-être l’occasion de reprendre ce rendez-vous manqué, les producteurs ayant déjà reçu le feu vert pour une troisième saison.