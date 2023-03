LAROCHE, Rolland



Subitement, le 6 mars 2023, à l'âge de 98 ans, est décédé M. Rolland Laroche, époux de feu Lise Poulin demeurant à Carignan. Il était le fils de feu Ernest Laroche et de feu Dorila Desrochers et le père de feu Lucie.Il laisse dans le deuil son fils, Michel, son petit-fils, Rudolf Boavida, ses soeurs et son frère, Thérèse (feu Ghislain Tremblay), Gérard, Émilienne (feu Jean-Marc Désourdy), Denise (René Lacoste) et il était le frère de feu Jean-Louis, feu Albert (feu Connie Boccio), feu Roger (feu Marguerite Barbeau), feu Simonne (feu Gérard Ouellette), feu Yvonne (feu Henri Delorme), feu Octave, feu Wilfrid (feu Annette Jetté). Il laisse également la famille Poulin, plusieurs neveux et nièces, et autres parents et amis.M. Laroche sera exposé le vendredi 24 mars à 11h au salon funéraireFARNHAM J2N 2W8Tél. 450-293-4474 www.desourdy.caUn moment de recueillement aura lieu ce même vendredi 24 mars à 16h au salon funéraire, suivi de la crémation au crématorium Désourdy.