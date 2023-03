LAROSE, Suzanne



À Boucherville, le 6 février 2023, à l'âge de 76 ans, est décédée Madame Suzanne Larose, épouse de M. Michel Vachon et mère d'Annick (Francis), Luc et Mamie de Kim.Elle laisse aussi dans le deuil sa soeur Jacqueline (Mike), ses beaux-frères et belles-soeurs, Micheline, Ghislaine (Jack), feu Jean, André (Linda) et Gilbert (Danielle), neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 mars 2023 de 11h à 14h au complexe funéraire :Les funérailles auront lieu ce même jour à 14h en la chapelle du complexe.Un don à la Fondation de l'hôpital Pierre Boucher serait apprécié en sa mémoire.