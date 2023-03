SIMON, Claudette



À Saint-Eustache, le 5 mars 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Claudette Simon, épouse de feu M. Gilles Daoust.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Diane, Marie-Laure et Simone, plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 19 mars 2023 dès 9h aux146 RUE SAINT-LOUISSAINT-EUSTACHE J7R 1Y2Une cérémonie aura lieu à 12h en la chapelle du même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.