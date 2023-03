VAISICA, Robert "Bob"



À Montréal, le 11 mars, à l'âge de 87 ans, est décédé Robert Vaisica, époux de feu Suzanne Dorais.Il laisse dans le deuil sa conjointe Gisèle Dupont, ses filles Lynn et Cindy (Don Bengert), ses petits-fils Joe, Tom et Danny, ses belles-soeurs Jacqueline Dorais et Huguette Dupont, ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 17 mars de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h et le samedi 18 mars dès 8 h 30 auT : 514 721-4925 | F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Les funérailles auront lieu le samedi 18 mars à 10 h en l'église Saint-Brendan's (3542, boul. Rosemont Montréal, Qc H1X 1K8).Des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.