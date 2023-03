OUELLET, Mireille



Mercredi le 8 mars 2023, Madame Mireille Ouellet est décédée à l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke. Elle était âgée de 92 ans.Née à Montréal, le samedi 2 août 1930, elle a été professeur à la Commission des écoles catholiques de Montréal, principalement à l'école Saint-Marc de Rosemont et à l'école secondaire Marie-Médiatrice (années 1950-1960). Elle a aussi été impliquée dans la pastorale de la paroisse Saint-Marc au début des années 1960. Très engagée dans la Légion de Marie, elle a été présidente diocésaine pour le diocèse de Montréal en 1961-1962. En 1969, elle faisait partie de l'équipe d'animation pastorale - un projet pilote - à la polyvalente Édouard-Montpetit. Puis, en 1971, elle est à l'origine de la fondation de la Société de Marie, Mère de l'Église, orientée vers l'évangélisation, dans laquelle elle a exercé des responsabilités de direction, d'animation et d'accompagnement, prodiguant de sages conseils pendant plus de 50 ans et jusqu'à son dernier jour.Épouse de feu André Rufiange et soeur de feu Gilles Ouellet, elle laisse dans le deuil son fils Jean-Marc, son frère Jean-Charles et sa soeur Marie-Claire, les membres de sa famille, proches ou éloignés, incluant les membres de la Société de Marie, Mère de l'Église.Jean-Marc, des membres de la famille et de la Société de Marie, Mère de l'Église, vous accueilleront au Domaine Saint-Joseph-lès-Champs, (2960, Chemin Healy, Maricourt, Qc, J0E 1Y1), lieu de résidence de Madame Ouellet situé dans les Cantons de l'Est, où sa dépouille sera exposée, dimanche le 19 mars 2023, de 13h à 19h30. Les funérailles seront célébrées le lendemain, lundi le 20 mars 2023, à 10h30, à l'église de Saint-Joseph-d'Ely (800, rue Saint-Joseph, à Valcourt). Après la messe des funérailles, parents et amis sont invités à un goûter au Mas St-Jean-Baptiste : 371, 3e Rang Est, St-Joachim-de-Shefford, Qc, J0E 2G0.La mise en terre aura lieu à une date ultérieure au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal.