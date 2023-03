STEFANOPOULOS, John



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de John Stefanopoulos survenu à Laval, le 7 mars 2023 à l'âge de 60 ans.John laisse dans le deuil son épouse Isabelle, son fils Patrick, sa belle-fille Nathalie, son frère Tom (Paula), ses nièces ainsi que plusieurs parents et amis, et la grande famille de K&L.La famille recevra les condoléances le jeudi 23 mars 2023 de 17h à 20h au complexe funéraireLa famille tient à remercier le personnel des soins intensifs de l'Hôpital du Sacré-Coeur, le CHUM ainsi que Transplant Québec pour leur soutien et leur humanisme.