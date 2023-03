CHABOT, Jean



De Rougemont, le 12 mars 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Jean Chabot, époux de Mme Marie-Rose Proulx.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Danielle (Jean-Paul), Yvan (Martine), Marcelle (Yvon), Johanne (Sylvain), Claire (Louis) et Patricia (Sylvain), ses petits-enfants et une arrière-petite-fille, son frère et sa soeur, beaux- frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au salon :le samedi 18 mars 2023 de 10h30 à 13h30, suivi des funérailles en l'église de Rougemont à 14h.