BOUDREAULT, André



André Boudreault, décédé le 12 février 2023, laisse en deuil son épouse Hélène Villeneuve, son fils Gaétan Boudreault (Shirley), sa soeur Johanne Boudreault (Denis), son frère Claude Boudreault (Carmen), ses belles-soeurs, Nicole Villeneuve et Suzanne Villeneuve ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, de nombreux cousins et cousines, neveux et nièces ainsi que plusieurs amis.La famille recevra les condoléances au salonle samedi 18 mars 2023 de 14h à 17h. Cérémonie à 17h.Au lieu de fleurs, svp faire un don à la Société Coeur et AVC au www.coeuretavc.ca