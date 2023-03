JACQUES, Françoise

née Cantin



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Françoise Jacques, née Cantin, survenu le 2 mars 2023, à l'âge de 86 ans. Elle a rejoint ses parents, Berthe Vidal et Gérard Cantin ainsi que tous ses frères et soeurs.Femme généreuse, elle laisse dans le deuil son mari Guy Jacques, ses enfants Line, Sylvie, Michel et France, ses petits-enfants Vincent, Alex, Marie-Philip, Théo, Adrien et Léon, ses arrière-petits-enfants Rosalie, Zakary et bientôt Anthony, ses belles-soeurs, ses beaux-frères, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Rejoignez-nous pour honorer sa mémoire le dimanche 16 avril 2023, de 13h à 16h, avec un recueillement à partir de 15h30, à la