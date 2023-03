Baseball: le Canada quitte la «fiesta» la tête entre les deux jambes

PHOENIX | Dans une ambiance de grande «fiesta», l’équipe canadienne s’est inclinée 10 à 3 contre le Mexique, mercredi après-midi au Chase Field, et n’a pu se qualifier pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale de la Classique mondiale de baseball.

Pour l’occasion, la communauté hispanique de l’Arizona a fait sentir sa présence au domicile des Diamondbacks, avec drapeaux, trompettes et crécelles.

Après avoir tout juste raté un grand chelem, dans le territoire des fausses balles, Randy Arozarena a mis le feu dans la place avec un double de trois points en début de sixième manche. Le Canada, qui a souffert au monticule, ne s’en est jamais remis.

Getty Images via AFP

Le Québécois Édouard Julien a voulu pimenter le match avec un circuit en solo, en fin de septième, mais ce fut trop peu, trop tard.

Où sont les bras?

Le manque de profondeur du Canada au niveau des lanceurs s’est fait sentir dans cette partie. Le partant Rob Zastryzny, qui est avec l'organisation des Pirates de Pittsburgh, a permis trois points en deux manches de travail.

L’équipe canadienne a ensuite fait confiance au Québécois Phillippe Aumont, lequel a pourtant pris sa retraite du baseball, il y a trois ans. Dans les circonstances, force est d’admettre qu’Aumont a très bien fait. Il n’a cédé aucun point en une manche et deux tiers, allouant toutefois un coup sûr et trois buts sur balles, avant de céder sa place à Andrew Albers. C’est le jeune Cade Smith qui était sur la butte pour le fameux coup sûr d’Arozarena, vedette des Rays de Tampa Bay.

Getty Images via AFP

Globalement, on retiendra que le désistement du lanceur canadien Nick Pivetta, tout juste avant le tournoi, aura fait mal. Le Canada a néanmoins conservé une fiche de 2-2 en Arizona, l’ayant emporté contre la Grande-Bretagne et la Colombie.

Toute une première manche!

Rowdy Tellez, ancien des Blue Jays de Toronto et maintenant coéquipier d’Abraham Toro avec les Brewers de Milwaukee, s’est imposé dès la première manche pour le Mexique avec un simple de deux points.

Getty Images via AFP

Comptant sur Julien et Toro aux deux premiers rangs de la formation offensive, le Canada a toutefois été en mesure de répliquer. Julien a frappé un double, portant provisoirement sa moyenne au bâton à ,600 pour le présent tournoi, puis son compatriote québécois a suivi avec un simple. L’entraîneur au troisième coussin a sagement fait signe à Julien d’arrêter sa course. Ce dernier a finalement pu marquer, quelques instants plus tard, sur un simple... du Québécois Otto Lopez.

Avantage Mexique

Au monticule, le Mexique comptait sur le partant José Urquidy, champion de la dernière Série mondiale avec les Astros de Houston. Somme toute, Urquidy a permis deux points en quatre manches.

Getty Images via AFP

Ce fut suffisant alors que les Mexicains, eux, comptaient sur plusieurs bons releveurs...

- L’absence de Freddie Freeman, blessé au bas du corps, a forcément fait mal au Canada. La table était mise pour une grande fête mexicaine. Il ne manquait plus qu’un joueur canadien soit victime d’un «sombrero», terme utilisé quand un frappeur est retiré trois fois sur des prises dans un même match. Ce ne fut pas le cas.

- Outre le Mexique, Cuba et Italie (dans le groupe A), Japon et Australie (dans le groupe B) de même que le Venezuela (dans le groupe D) ont été les autres équipes à assurer leur qualification pour les quarts avant les matchs prévus tard lundi soir.

- Mieux encore qu’Édouard Julien et son incroyable moyenne au bâton de ,538, le Canadien Tyler O’Neill, des Cardinals de St. Louis, a présenté un rendement de ,615 (8 en 13) pendant le tournoi.