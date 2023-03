LAMOUREUX THÉORÊT, Céline



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Céline Lamoureux, survenu le 10 février 2023, à l'âge de 63 ans.Elle laisse dans le deuil son époux Normand Théorêt, ses deux enfants, Marjolaine (Cristian) et Louis-Charles (Mollie), sa petite-fille Béatrice, ses deux soeurs, Chantal et Claire, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses filleuls et filleule, Frédéric, Stéphanie et Antoine, ses neveux et nièces et de nombreux parents, collègues et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 24 mars de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 25 mars de midi à 15h à7679 BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2Une cérémonie aura lieu le samedi 25 mars à 15h en la chapelle du salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.