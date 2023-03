PAGÉ (née AUGER), Lise



À Montréal, le 10 mars 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée Lise Auger, épouse de feu Jean-Pierre Pagé.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Lyne Robitaille) et Diane, ses petites-filles Ariane (Baptiste Clergeau) et Geneviève (Xavier Roussel), ses arrière-petits-fils Léonard et Benoit, ses soeurs Mariette et Hélène (Gilbert), son frère Daniel (Sylvie), sa belle-soeur Pauline, ses beaux-frères Philippe et Marcel, ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera pour un dernier hommage le samedi 18 mars de 13 h à 16 h auT : 514 721-4925 |(Stationnement privé à l'arrière du salon)Une célébration de la Parole aura lieu le jour même à 16 h en la chapelle du complexe funéraire.Des dons à Relief (Le chemin de la santé mentale) seraient appréciés.www.relief.ca