Caroline St-Hilaire à l’OIF : une candidature à la Maurice Duplessis, dit le PLQ

La candidature de l’ex-candidate caquiste Caroline St-Hilaire au poste d’administratrice de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) proposée par le gouvernement Legault est un cas de nomination partisane digne d’une autre époque, dénoncent Québec solidaire et le Parti libéral du Québec.

• À lire aussi: La nomination potentielle de Caroline St-Hilaire comme déléguée à Barcelone dérange

Notre Bureau parlementaire a obtenu la confirmation que le choix du Québec pour combler le poste de numéro deux de l’OIF s’est arrêté sur l’ex-mairesse de Longueuil, comme l’a d’abord rapporté Le Devoir, mardi.

Une autre candidature, proposée par le gouvernement Trudeau, serait aussi sur les rangs.

Le 25 janvier dernier, Le Journal rapportait que la nomination de Mme St-Hilaire au poste de déléguée générale du Québec à Barcelone était sérieusement envisagée.

Dans un échange de textos, la principale concernée avait rétorqué qu’elle n’avait « rien à confirmer ou infirmer ». Cette hypothèse avait été vivement dénoncée par les partis d’opposition.

Même s’il s’agit cette fois-ci d’une candidature, puisque la secrétaire générale de l’OIF Louise Mushikiwabo aura le dernier mot, Marc Tanguay et Gabriel Nadeau-Dubois demeurent outrés.

Tanguay et GND outrés

« À l'époque de Maurice Duplessis, on appelait ça du patronage, nommer des personnes qui sont du bon bord », a dénoncé le chef par intérim du Parti libéral du Québec, en point de presse.

M. Tanguay reproche au premier ministre François Legault de faire précisément ce qu’il reprochait aux libéraux lorsqu’il était dans l’opposition.

« Il le décriait haut et fort. Et François Legault, aujourd'hui, fait la même chose », a dit M. Tanguay, en assurant que son parti ne ferait plus de nominations partisanes s’il était au pouvoir. « Non, non, tout à fait », a-t-il juré.

Le député de LaFontaine reproche à la CAQ d’avoir conclu « un deal » avec Mme St-Hilaire pour qu’elle se présente dans Sherbrooke aux dernières élections.

« Vous ne pouvez pas dire à des candidats vedettes, entre guillemets : Fais-toi-z-en pas, on va te nommer si tu es candidat défait. [...] C'est inacceptable en 2023 », considère M. Tanguay.

« Ce que je constate ce matin, c'est qu'à la CAQ on ne perd jamais vraiment ses élections. Même quand on les perd, on gagne », a commenté à son tour le chef parlementaire de Québec solidaire.

« Madame Saint-Hilaire n'a pas réussi à déloger Christine Labrie dans Sherbrooke. Ce n'est pas grave, on lui trouve quand même un bon emploi, même pas un an plus tard. Ça rappelle les belles années libérales », a ajouté M. Nadeau-Dubois.

« Ce n'est pas une nomination directe, a-t-il reconnu, mais c'est une forme néanmoins de nomination partisane. C'est la preuve que la CAQ, c'est un parti de transaction. »

Le PQ note « une amélioration »

De son côté, le député péquiste Joël Arseneau voit dans la candidature de Mme St-Hilaire à l’OIF « une amélioration » par rapport à la rumeur de sa nomination qui l’envoyait à Barcelone.

Le PQ avait d’ailleurs initié une motion, il y a quelques semaines, pour que l’Assemblée nationale demande au gouvernement « de prioriser la compétence dans ses nominations », indépendamment de son appartenance à une formation politique.

« Je pense que la motion a porté fruit : plutôt que faire une nomination politique pour lui trouver une planque, on a décidé plutôt de soumettre sa candidature », a souligné le député des Îles-de-la-Madeleine.