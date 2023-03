Catherine Sénart et Luc Guérin: hommage familial à Louisette Dussault

Louisette Dussault était une comédienne admirée et respectée du public. Mais pour Catherine Sénart, elle était une tante « présente, créative et inventive ». « J’ai toujours été très admirative de son talent », confie-t-elle.

« Nous parlions du métier ensemble, nous avons même collaboré sur certains projets, se souvient la comédienne de 52 ans. Je la regarde dans la Souris verte et c’est incroyable à quel point elle était charmante et drôle. Cela l’a suivi toute sa vie, elle a eu ce talent jusqu’à la toute fin. »

Louisette Dussault s’est éteinte « paisiblement » et « entourée de ses filles », lundi, a annoncé l’agence Ixion communications par voie de communiqué. En entretien au Journal, Catherine Sénart confirme que sa tante est décédée après un long combat contre l’Alzheimer.

La comédienne explique que la lente détérioration de sa tante - qui s’est mise à oublier les gens autour d’elle au fil de la maladie – fut difficile, notamment pour ses deux filles, les jumelles Ève et Paule. « On l’a perdue peu à peu, notre Louisette », dit-elle.

Le conjoint de Catherine Sénart, le comédien Luc Guérin, se souvient quant à lui avoir rencontré Louisette Dussault dès sa sortie de l’école nationale de théâtre, en 1984.

« On avait organisé une tournée célébrant les 25 ans de l’école à travers le Canada avec les anciens et les nouveaux étudiants. Deux minutes après notre première rencontre, j’ai eu l’impression de la connaître depuis longtemps », raconte-t-il.

Il a par la suite appris à connaître la grande dame de manière plus personnelle en intégrant le cercle familial.

« C’était une grande comédienne, un immense talent, mais aussi une grande dame, un cœur d’or, une personne aimante et une lumière partout où elle passait, raconte-t-il. Elle donnait beaucoup d’amour et en recevait beaucoup. C’était une lumière sous le signe de l’intégrité féminine. Elle était drôle, généreuse, soucieuse de la société et s’intéressait à beaucoup de choses, dont le sort social des gens. »

Figure féministe importante

Le couple vante du même souffle les nombreuses initiatives féministes de Louisette Dussault, particulièrement son rôle de pionnière dans la défense de la condition des femmes, au Québec.

« Il y a eu tous les spectacles auxquels elle a participé et qui étaient précurseurs du féminisme, souligne Luc Guérin. Elle laisse un héritage qui encore aujourd’hui fait des siens, très important pour les femmes. C’était une pionnière au Québec. Elle était humaine et prenait en même temps sa place de manière rigoureuse. Elle allait au combat et l’a fait toute sa vie, elle ne craignait pas les défis. Ce fut un réel privilège de la côtoyer. »

Le comédien se désole que Louisette Dussault n’ait pas eu de meilleures conditions de vie dans ses dernières années en raison de sa maladie dégénérative.

« Elle nécessitait des soins. À la fin, elle disait souvent « J’ai beaucoup travaillé! » J’aurais aimé qu’elle vive plus longtemps car elle méritait de pouvoir se reposer et en profiter. »