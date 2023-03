Ces athlètes ont révolutionné leur sport en créant de nouveaux mouvements

On vous parlait plus tôt cette semaine d’Angelo Spagnolo qui a laissé son nom sur le parcours de golf TPC Sawgrass pour une raison peu reluisante . Voici maintenant l’histoire d’athlètes qui ont marqué leur sport en laissant leur nom à un geste.

Le quotidien sportif français L’Équipe en a recensé quelques-uns avec des histoires intéressantes pour expliquer le contexte.

Le décès, dimanche, du sauteur en hauteur américain Dick Fosbury, nous a rappelé qu’il a révolutionné son sport avec le «Fosbury-flop», une nouvelle manière de franchir la barre que personne n’avait encore vue.

Si l’on remonte aux années 1960, les sauteurs s’élançaient tête première et le ventre surplombant la barre ou encore en ciseau, soit les jambes devant.

En 1963, un jeune Fosbury décide de rouler par-dessus la barre en sautant de dos et tête première.

Il commence à expérimenter avec la technique en 1963 et lors des Jeux olympiques de Mexico, en 1968, il décroche la médaille d’or tout en établissant un nouveau record olympique de 2,24 m. Sa technique est désormais utilisée par tous les sauteurs et sauteuses en hauteur.

La Panenka

Antonin Panenka a pour sa part légué son nom à l’un des gestes techniques les plus connus du soccer.

Il s’agit d’un tir audacieux qui est délicieux à voir quand il fonctionne et que Panenka a réalisé pour la première fois en finale de la Coupe d’Europe des Nations contre l’Allemagne de l’Ouest.

Face à une égalité de 2 à 2 après les prolongations, les deux équipes de se retrouvent en séance de tirs au but et c’est Panenka qui a potentiellement la balle de la victoire au bout du pied.

C’est là qu’il commet son geste étonnant. Plutôt que de s’élancer pour un tir en force comme c’est généralement le cas, il fait une petite frappe en plein centre qui surprend le gardien allemand qui avait plongé à sa gauche.

La Madjer

Voici un autre geste technique au soccer qui est encore plus spectaculaire que la Panenka puisque celle-ci est en fait une manœuvre de déception.

La Madjer adopte le nom de Rabah Madjer, un attaquant algérien qui évolue pour le FC Porto au moment de poser son geste en 1987.

Alors que son équipe se bat pour égaler la marque en fin de rencontre, Madjer se retrouve dos au but adverse quand on coéquipier centre le ballon dans la surface.

Madjer ne se retourne pas et fait toujours dos au but quand il frappe le ballon bondissant au vol avec son talon droit pour mystifier le gardien du Bayern Munich et créer l’égalité.

L’Axel

Qui n’a jamais entendu Alain Golberg parler d’un Axel en regardant le patinage artistique lors des Jeux olympiques?

La manœuvre tire son nom du patineur norvégien Axel Paulsen qui l’exécute lors des Championnats du monde de patinage de 1882, en Autriche.

Il réalise alors une rotation d’un tour et demi en l’air avait de toucher la glace. Le clou de l’histoire? Il avait réussi ce saut avec des patins de vitesse aux pieds. Il faudra attendre 30 ans avant de la revoir en compétition par l’entremise de l’Allemande Charlotte Oelschlegel.

Depuis, les patineuses et patineurs ont ajouté des révolutions au saut et lors des Jeux de 2022, le Japonais Yuzuru Hanyu est devenu le premier patineur à tenter un quadruple Axel en compétition.