Cinq choses à savoir sur la Saint-Patrick

La célèbre fête de la Saint-Patrick aura lieu comme chaque année le 17 mars. D’ici là, voici cinq choses à savoir sur cette fête irlandaise.

1. Saint-Patrick n'est pas originaire d’Irlande

Le saint patron des Irlandais est né en Grande-Bretagne à la fin du IVe siècle. C’est à l’adolescence qu’il aurait été capturé et envoyé en Irlande comme esclave. Il est alors devenu très religieux. Six ans plus tard, il finit par s’évader avant de revenir en Irlande des années plus tard pour y devenir prêtre. Il est considéré comme le fondateur du christianisme irlandais. Saint-Patrick aurait expliqué le concept de la Sainte Trinité grâce à un trèfle.

2. Le bleu

Contrairement à ce qu’on pense, la couleur de Saint-Patrick est le bleu, et non le vert. C’est après la rébellion irlandaise que le trèfle est devenu le symbole des patriotes.

3. Ce sont les Irlandais aux États-Unis qui ont commencé à célébrer

Au XVIIIe siècle, les villes américaines comptaient une forte diaspora irlandaise qui a commencé à célébrer la Saint-Patrick le 17 mars afin d’affirmer leur identité et créer des liens avec leur communauté.

4. La Guinness coule à flots

Le jour de la Saint-Patrick, la marque de bière irlandaise Guinness vend jusqu'à 13 millions de pintes dans le monde. Plus largement, les ventes de bières augmentent d'environ 174 %, selon le site WalletHub.

Au Royaume-Uni seulement, les pubs s'attendent à vendre 14 millions de pintes vendredi, selon un sondage réalisé dans l'industrie.

5. Le défilé de Montréal se targue d’être le deuxième plus spectaculaire après celui de New York

La célèbre parade aura d’ailleurs lieu dimanche 19 mars à midi. Des centaines de chars, de fanfares, de musiciens et de participants défileront au centre-ville en passant par la rue Sainte-Catherine, en passant par la rue du Fort et la rue Metcalfe.