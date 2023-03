Déçue, Tammara Thibeault se tourne vers Paris 2024

Forte d’une victoire convaincante au tournoi Strandja disputé du 20 au 26 février à Sofia en Bulgarie, où elle a notamment battu la Chinoise Qian Li, Tammara Thibeault était prête plus que jamais à tenter le doublé au Championnat du monde. Mais Boxe Canada a décidé de boycotter l’événement, tout comme le tournoi masculin prévu en mai.

Dans la capitale bulgare, Thibeault a été dominante chez les 75 kg avec deux victoires de 5 à 0 et deux de 4 à 1 pour remporter la 74e édition du plus ancien tournoi présenté en Europe, qui regroupait 470 boxeurs provenant de 42 pays

« C’est certain que je suis déçue de rater le championnat mondial parce que je croyais en mes chances de réussir le doublé après ma victoire de l’an dernier à Istanbul, a souligné la Beauceronne de 26 ans, d’entrée de jeu. Ça va être difficile de voir des filles se battre pour un titre que je croyais pouvoir remporter de nouveau et, pour cette raison, je ne pense pas suivre le tournoi sur le web. »

« J’ai prouvé l’an dernier que j’étais la meilleure au monde, de poursuivre Thibeault, qui avait aussi remporté le bronze au mondial en 2019. Ma victoire en Bulgarie a aussi démontré que j’étais encore au plus haut niveau. Personne ne peut m’enlever mon titre de 2022. C’est malheureux ce qui arrive, mais ça fait partie de la vie et j’ai la tête à la bonne place. »

Les mondiaux féminins ont débuté hier à New Delhi.

En plus du Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Irlande et la République tchèque ne sont pas présents afin de protester contre la présence des boxeuses de Russie et du Bélarus, qui peuvent afficher les couleurs de leur pays.

Boxe Canada, tout comme ses partenaires des autres pays, déplore également la gestion de l’Association internationale de boxe amateur (AIBA) du président russe Umar Nazarovich.

Confiance aux dirigeants

Déçue, Thibeault se range derrière la décision de Boxe Canada.

« Je n’ai pas un mot à dire, a résumé celle qui remontera sur le ring dans un mois en Finlande, et je peux seulement avoir confiance en ma fédération. Mon travail est de m’entraîner et d’être prête pour la prochaine compétition. Je me concentre sur les Jeux olympiques de Paris. »

Son titre mondial lui a valu 100 000 $ US l’an dernier et des bourses identiques seront décernées cette année encore aux médaillées d’or, d’argent (50 000 $) et de bronze (25 000 $).

« L’argent est un bonus et n’a jamais représenté une motivation, a expliqué celle qui terminera son baccalauréat en urbanisme à l’Université Concordia dans quelques semaines. J’ai passé la majorité de ma vie sans argent. Ce n’est pas une préoccupation. Notre absence au mondial n’affectera pas les sélections. »

Les sélections pour les Jeux de Paris se dérouleront en octobre au Chili à l’occasion des Jeux panaméricains.

Thibeault devra atteindre la finale pour obtenir son billet pour la Ville lumière.

Nouvelle équipe

Avec le départ du directeur de la haute performance Daniel Trépanier, à qui on reprochait une culture toxique et un climat de peur, une nouvelle dynamique s’est installée au Centre national.

Vincent Auclair supervise maintenant le développement des athlètes.

« Ça se passe super bien et il y a une belle synergie, a souligné Thibeault. Il y a une belle progression. »