Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine: des navettes loin d’être pleines

Il aura fallu attendre que trois des six voies du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine soient fermées pour que des automobilistes se tournent enfin vers les navettes mises en place pour atténuer l’enfer des travaux.

«Je n’avais pas le choix, sinon ça me prenait trop de temps», lâche Caroline Sow devant l’arrêt de la navette 462 pour rentrer chez elle à Sainte-Julie.

La chimiste a attendu le début du grand chantier du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en novembre dernier pour laisser sa voiture au stationnement incitatif de Touraine, à Beloeil, et prendre l’autobus vers le métro Radisson.

Elle est loin d’être la seule. Le ministère des Transports avait pourtant ajouté quatre nouvelles lignes d’autobus entre Montréal et la Rive-Sud dès décembre 2021, en vue des travaux.

Mais il a fallu entre près d’un an et leur gratuité – à la mi-octobre – pour qu’elles commencent à se remplir. Et elles sont encore loin d’être pleines.

Lente progression

Lors de son passage à l’heure de pointe, la semaine dernière, Le Journal a constaté qu’il restait des places assises, autant dans les navettes du Réseau de transport de Longueuil (RTL) que dans celles d’exo.

«Je n’ai jamais vu un autobus plein», témoigne Manon Cordeau, qui prend presque tous les jours la navette exo-520 à partir de Beloeil pour se rendre au métro Radisson.

En janvier 2022, moins de 4000 personnes fréquentaient les lignes 61 et 461 du RTL à l’heure de pointe du lundi au vendredi, selon des données du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTDQ) obtenues par Le Journal.

Plusieurs automobilistes ont attendu l’enfer des travaux pour choisir cette option. En novembre, l’achalandage a atteint un pic de plus de 20 000, pour redescendre aux alentours de 16 000 en janvier.

Pas encore remplies

Quant aux lignes 520 et 532 d’exo, elles atteignaient un achalandage de seulement 15 % au printemps 2022 et de 30 % en septembre, selon un courriel du porte-parole, Eric Edström.

Celui-ci n’a toutefois pas pu fournir des données de fréquentation des navettes 520 et 532 depuis le 17 octobre, quand elles sont devenues gratuites.

«Peu importe la journée, il reste de nombreuses places assises sur la grande majorité des voyages effectués à bord de nos autobus coach d’une capacité d’au minimum 52 passagers. Le maximum n’ayant pas encore été atteint, personne ne voyage encore debout», a-t-il précisé dans un courriel subséquent.

Ils ont laissé l’auto pour la navette

Manon Cordeau en a passé du temps dans le trafic pour se rendre de Sainte-Marie-Madeleine, près de Beloeil, jusque dans l’est de Montréal.

«Ça fait 35 ans que je travaille à Montréal et je vis le trafic. Je ne voulais pas vivre ce calvaire-là», témoigne l’entrepreneure en déneigement qui « relaxe » dans les navettes depuis le début des travaux du tunnel.

Avant le début du grand chantier du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, en novembre, Caroline Sow passait au moins 40 minutes dans le trafic pour revenir du travail à partir d’Anjou, dans l’est de Montréal, jusqu’à chez elle.

​«Le temps dans le trafic a doublé», dit celle qui passe plus de deux heures par jour dans le transport en commun, ce qui est comparable au temps qu’elle passerait dans le trafic avec les travaux.

Pour Karina Demers, la gratuité est moins un incitatif que l’augmentation de la fréquence des navettes.

Depuis qu’elle laisse sa voiture au stationnement incitatif de Mortagne, la résidente de Longueuil ne passe pas moins de temps dans l’autobus qu’elle en passait dans sa voiture.

«Ça me prend le même temps qu’en auto, mais c’est zéro stress, je me fais conduire», souligne-t-elle.