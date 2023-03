Des subventions pour aider votre PME à réussir son virage numérique

Vous êtes propriétaire d’une PME et vous souhaitez entamer votre virage numérique, mais vous ne savez pas trop par où commencer?

Il est vrai que le commerce de détail électronique est devenu un incontournable au cours des dernières années – et particulièrement durant la pandémie. Selon les données de Statistique Canada, le commerce en ligne a connu une augmentation de plus de 110% entre mai 2019 et mai 2020.

C’est pourquoi le gouvernement fédéral a annoncé lors du dévoilement de son budget 2021 le lancement du Programme canadien d'adoption du numérique (PCAN). Cette initiative devrait soutenir jusqu’à 160 000 petites entreprises et contribuer à la création de milliers d’emplois, dont près de 30 000 stages en milieu professionnel.

Un programme efficace et facile d’accès

Getty Images

Le PCAN a été conçu dans le but d’aider les PME à renforcer leur présence dans le commerce électronique, mais également afin de les assister dans la numérisation de leurs pratiques d’affaires. En effet, le passage au numérique permet aux PME de rester compétitives et de répondre aux besoins de leurs clients.

Au Québec, par exemple, ce virage numérique a un rôle crucial à jouer sur le développement économique des régions, tout en permettant aux PME d’élargir leur clientèle.

Le programme PCAN propose du financement sous forme de microsubventions de 2 400$. De plus, il offre le soutien d’un réseau de conseillers en commerce électronique pour aider les PME à développer leurs activités commerciales en ligne.

Les PME qui aimeraient profiter de ces subventions peuvent le faire de manière simple et rapide en ligne.

Le réseau de conseillers du PCAN peut accompagner les demandeurs dans leurs démarches afin de faciliter l’obtention de la subvention. Une fois le processus complété, les entreprises peuvent toucher la subvention en seulement 5 jours ouvrables.

Un programme adapté à la réalité du Québec

Getty Images/iStockphoto

Au Québec, le programme PCAN est déployé dans le cadre d’une entente historique avec le Réseau des Sociétés d’aide au développement des collectivités et des Centres d’aide aux entreprises (Réseau des SADC+CAE) ainsi que la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

Ensemble, ces organisations font la promotion du programme dans la province, en plus d’embaucher annuellement 260 jeunes conseillers en commerce électronique partout au Québec. Parmi ceux-ci, plusieurs étudiants seront engagés: il faut dire que l’une des missions du PCAN est de fournir une occasion de formation et de travail pour les jeunes Canadiens.

Au total, près de 6 300 microsubventions maximales de 2 400$ seront offertes annuellement aux entreprises admissibles à ce programme fédéral. C’est donc près de 70 millions de dollars en financement qui seront octroyés au Québec seulement!

Plusieurs entreprises et entrepreneurs ont d’ailleurs déjà bénéficié de la subvention. Le programme PCAN se terminera le 31 mars 2025.

Apprenez-en davantage sur tout ce que le Programme canadien d'adoption du numérique (PCAN) peut faire pour votre entreprise.