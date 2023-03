DUBÉ, Alexandrine



Le 11 mars 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Alexandrine Dubé, épouse de feu Jean Gauthier. De ses premiers battements de coeur à Cabano jusqu'à son dernier souffle à Montréal, notre Alexandrine a su aimer et se faire aimer partout où elle est passée et a laissé une trace dans le coeur de chacun de ses proches.Elle laisse dans le deuil sa fille Danielle (Jean-Pierre), ses petits-enfants Simon, Guillaume (Stéphanie), Marie-Ève (William), Pierre-Luc (Nicolane), Gabrielle (Brock) et ses arrière-petits-enfants Chloé, Simon, Adrien, Noémie et Benjamin, ses frères Charles-Henri (Suzette), Jean-Louis (Sylvie) et Viateur, ses soeurs et belles-soeurs Carmen, Micheline, Jeanne-Mance et Marie Beaulieu, ainsi que ses nombreux neveux et nièces, autres parents et amis.Selon ses souhaits, une célébration privée à l'image de la vie d'Alexandrine, alias Sandra, réunira famille et amis à une date ultérieure.De son vivant, elle donnait régulièrement à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et à l'Orchestre Symphonique de Montréal. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'une ou l'autre de ces causes.Les services funéraires ont été confiés à la