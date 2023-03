France Castel et Gilles Renaud se souviennent de Louisette Dussault

Atteinte de l’Alzheimer, Louisette Dussault a vécu des dernières années difficiles avant son décès, lundi dernier, à l’âge de 82 ans. « J’avais fait le deuil de Louisette, de qui elle était, depuis un moment, car on la perdait tranquillement », confie son amie, la comédienne France Castel.

L’actrice et chanteuse France Castel a souvent partagé l’écran avec Louisette Dussault, notamment dans la série Les Super Mamies, le téléroman de Lise Payette diffusé en 2002 et 2003.

« On était au courant qu’elle était malade, a confirmé France Castel au Journal mardi matin, en apprenant la triste nouvelle. Elle était si vivante, si vaste et talentueuse! C’était une bonne vivante, tellement énergique et elle aimait la vie. C’était aussi une amoureuse formidable - de ce qu’elle m’avait raconté de ses histoires d’amour (rires) - et elle était d’une élégance! »

Amitié

Très proche de Louisette Dussault, Gilles Renaud s’est désolé à son tour de la violence de la maladie dont souffrait sa grande amie. « Lorsque je l’ai vue pour la dernière fois, un peu avant la pandémie, elle ne me reconnaissait pas », explique l’acteur de 78 ans.

Tous les deux avaient fondé, dans les années 70 (1968-1972), le Théâtre du même nom, et ont partagé la scène à de nombreuses reprises.

« C’était une vraie amie, une actrice extraordinaire et musicienne fantastique qui venait d’ailleurs d’une famille de musiciens, raconte-t-il. C’était une artiste complète qui aimait la vie et qui avait un humour joyeux. En fait, c’était une bombe, elle était si dynamique. Nous avons fait des voyages ensemble et nos enfants se fréquentaient, car nous étions voisins à la campagne. »

Leur amitié remonte à l’époque de la Souris verte, au début de leur carrière respective. Gilles Renaud avait interprété quelques personnages à l’émission, puis le duo s’est maintes fois retrouvé sur les planches.

Féminisme

« C’est l’une des premières féministes au Québec, surtout si on pense à son one-woman-show Moman et à la pièce Les fées ont soif, une grande pièce du mouvement féministe. Elle a élevé ses deux filles, seule, pendant une période. Elle était très attachante, généreuse et elle m’a beaucoup aidé pendant des années plus difficiles. »

Pour France Castel, 78 ans, les disparitions de plus en plus fréquentes de collègues de travail et d’amis sont des signes que la vie continue.

« On en perd chaque jour, alors cela donne envie de devenir une meilleure personne, pour partir comme il faut, philosophe-t-elle. Aujourd’hui, je vais penser à Louisette et lui envoyer les meilleures vibrations possibles. »