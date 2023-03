Gala Les Olivier: «excitée», Katherine Levac promet une soirée à son image

Pour sa première expérience à la barre du gala Les Olivier, Katherine Levac promet une soirée de dimanche à son image. «Je suis dans l’amour, positive et posée, alors ce sera un gala qui me ressemble», explique l’humoriste de 33 ans qui a misé sur la diversité pour composer son bassin d’humoristes invités.

Katherine, comment te sens-tu à quelques jours de ton animation au gala Les Olivier ?

«En fait, j’ai hâte ! J’étais justement en répétitions ce matin avec un des auteurs. Je me sens prête, on teste le matériel devant la salle, le numéro a déjà été fait devant le public, car c’est un numéro qui a été écrit dans le dernier mois et demi et que j’ai “rodé” dans les soirées d’humour pour mieux le construire. Je ne voulais pas que ce soit juste de blagues entre humoristes. Pour moi, c’est super important que tout le monde puisse comprendre.»

Comment se prépare-t-on à animer ce genre d’événement ?

«On fait des répétitions (rires). En fait, sincèrement, je survis, car mes enfants n’arrêtent pas de vivre parce que je vais faire un gala. Je trouve ça le fun, cette normalité de la vie. Cela fait que je ne me pose pas trop de questions. On a envie de célébrer les gens et d’avoir du fun. Je pense plus à cela. Je suis vraiment moins paniquée qu’avant et c’est sûrement dû au fait que je célèbre mes dix ans de carrière cette année.»

Parle-moi de ton numéro d’ouverture...

«Ce sera un numéro assez personnel. Je vais parler de l’industrie et du milieu en général, mais toujours de manière personnelle. C’est ma vision, à travers mon évolution. Le plus gros défi est le temps ! Six minutes, ça passe vite ! Ensuite, les invités tout au long du gala sont des gens que j’aime avec qui j’ai un lien. Je les aime et, pour vrai, je suis vraiment excitée et énervée pour eux et je suis très reconnaissante qu’ils aient acceptés.»

Être une humoriste féminine à la barre du gala Les Oliviers : qu’est-ce que cela représente pour toi ?

«La meilleure façon de prendre sa place comme femme humoriste est juste d’être une femme humoriste. Mais il est certain que je vais en faire mention. C’est important pour moi qu’il y ait des femmes dans ce gala, qu’il y ait aussi une diversité de jeunes et de plus vieux humoristes. Je trouve important que tout le monde soit vu. Évidemment, je suis heureuse qu’on ait voulu offrir l’animation de ce gala à une femme.»

Donc, le milieu va mieux et mérite d’être célébré selon toi ?

«Justement, on a encore plus besoin de se rappeler qu’on est un groupe uni. Donc, bien sûr. Oui, il y a eu des années difficiles, mais en fin de compte, il y a des gens qui sont là pour une raison, les bonnes raisons. Ces humoristes qui brillent et se réalisent, on les célèbre ! On a envie de mettre le positif de notre milieu de l’avant, car il y en a du positif ! J’ai envie de parler de ce qu’on a fait de bien et envie de remercier la vie pour le public qui n’a jamais arrêté d’être là et qui nous a attendus pendant toute une pandémie, ce n’est pas rien !»

On peut retrouver, sur la plateforme Crave, la captation de ton spectacle Grosse dans une réalisation de Chloé Robichaud, ton amoureuse. As-tu d’autres projets avec elle ?

«J’ai un petit rôle dans son film qui va sortir sous peu : Les jours heureux. C’était super le fun, même si je trouve les plateaux intimidants. Je suis remplie d’admiration pour Chloé et pour tous les réalisateurs ! J’adore la voir aller et écrire. Elle est tellement brillante. Je m’en inspire chaque jour et je suis meilleure artiste grâce à elle.»

Qu’en est-il de tes spectacles ?

«Je commence le rodage de mon show cet été et j’ai super hâte ! Je n’ai pas de titre encore, mais j’ai vraiment hâte de remonter sur scène, car c’est là où je me sens vraiment à ma place. Je ne suis que dans le plaisir et la connexion avec les gens.»

– La 24e édition du gala Les Oliviers sera présentée le dimanche 19 mars à 20 h sur ICI TÉLÉ