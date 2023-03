Indian Wells: Félix Auger-Aliassime à court de magie en double

Après une victoire impressionnante en simple la veille, le Québécois Félix Auger-Aliassime tentait de poursuivre son aventure à Indian Wells en double en compagnie de Denis Shapovalov. La paire canadienne s’est toutefois inclinée en quart de finale, mercredi soir.

«FAA» a réussi un petit miracle mardi en sauvant six balles de match pour venir à bout de l’Américain Tommy Paul, mais cette magie ne l’a pas suivi. «Shapo» et lui ont été vaincus en deux manches de 6-4 et 7-5 par Matthew Ebden et Rohan Bopanna.

Ce dernier connait d’ailleurs très bien Shapovalov, puisqu’ils ont été partenaires de double pendant quelques années, atteignant même les quarts des Internationaux d’Australie en 2020. L’Indien et son coéquipier australien ont réussi les deux seuls bris de la rencontre, frustrant les Canadiens en quatre occasions.

Auger-Aliassime et Shapovalov n’avaient disputé qu’un match ensemble au tournoi californien, disposant aisément de Ben Shelton et Holger Rune au premier tour. Ils avaient ensuite profité du forfait de Cameron Norrie et Lucas Miedler pour passer en quart de finale.

En simple, le Montréalais affrontera jeudi soir la première tête de série et ancien numéro 1 mondial Carlos Alcaraz. Auger-Aliassime a remporté les trois duels entre les deux jeunes étoiles jusqu’à présent.