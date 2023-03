Ingérence étrangère: David Johnston sera nommé rapporteur spécial

OTTAWA | L’ex-gouverneur général David Johnston est nommé rapporteur spécial indépendant pour lutter contre l’ingérence étrangère dans notre processus électoral fédéral.

Le premier ministre Trudeau en a fait l’annonce cet après-midi après avoir consulté tous les partis à la Chambre des communes, a-t-il indiqué.

«David Johnston apporte une intégrité impeccable, une riche expérience et de grandes compétences, et je suis convaincu qu’il mènera un examen impartial pour s’assurer que toutes les mesures nécessaires sont prises afin de préserver notre démocratie ainsi que de maintenir et renforcer la confiance à son égard», a déclaré le premier ministre.

M. Johnston a pour mandat d’examiner les conséquences de l’ingérence étrangère dans les élections fédérales de 2019 et 2021. Il formulera des recommandations sur la manière de mieux protéger notre démocratie et de maintenir la confiance des Canadiens. Le gouvernement indique qu’il respectera ses recommandations, y compris celle de lancer une enquête publique indépendante le cas échéant.

Professeur de droit expert de la démocratie canadienne, M.Johnston a accédé au poste de gouverneur général du Canada en 2010 sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper et est resté en poste jusqu’en 2017, deux ans après l’accession au pouvoir du gouvernement libéral de Justin Trudeau.

Avant de devenir représentant de la monarchie au pays, M.Johnston avait en 2007 été nommé conseiller spécial responsable de dresser le mandat d’une enquête publique sur l’affaire Airbus par l’ex-premier ministre Harper. Cette enquête avait mené à la Commission Oliphant chargée de faire la lumière sur les relations commerciales entre l'ancien premier ministre Mulroney et l'homme d'affaires germano-canadien, Karlheinz Schreiber.

Qui est David Johnston?

Né le 28 juin 1941 près de Sudbury en Ontario

A étudié à l’Université Harvard, le droit à l’Université de Cambridge et à l’Université Queen’s

A été le vice-chancelier de l’Université McGill, où il a aussi enseigné

Nommé Gouverneur Général par Stephen Harper en 2010. Poste qu’il a occupé jusqu’en 2017, remplacé par Julie Payette

