Israël n’est toujours pas en danger de paix

L’Arabie saoudite sunnite se réconcilie avec son adversaire régional et religieux, l’Iran chiite sous l’égide de la Chine.

L’accord rétablit les relations diplomatiques entre les deux pays et réactive leur coopération en matière de sécurité. Il relance aussi l’accord de 1998 couvrant leurs liens économiques, technologiques, scientifiques, culturels et sportifs. Ce coup de théâtre diplomatique chinois rend plus difficiles les efforts américains et israéliens pour construire une coalition régionale anti-iranienne alors que Téhéran s’active à développer des armes nucléaires.

Un net revers pour Israël

L’accord va à l’encontre des principaux objectifs de politique étrangère du premier ministre israélien Netanyahu : isoler l’Iran et établir des relations diplomatiques avec l’Arabie saoudite. Riyad a déjà des relations secrètes de sécurité et d’affaires avec Israël depuis un certain temps.

L’ancien premier ministre israélien Naftali Bennett a qualifié la reprise des relations entre Téhéran et Riyad de grave défaite pour Netanyahu. Ça risque en effet de réduire les chances d’amener l’Arabie saoudite dans les Accords d’Abraham, négociés sous l’égide de Trump, dont l’objectif était d’isoler l’Iran en amenant des pays arabes à signer des accords diplomatiques et commerciaux avec Israël.

En 2020, Israël a normalisé ses relations avec trois pays arabes, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc. Leurs dirigeants estimaient que les avantages économiques et sécuritaires obtenus d’Israël étaient plus importants que la solidarité avec le peuple palestinien. Ils pourraient maintenant reconsidérer leur décision.

Netanyahu mis en difficulté

L’accord intervient alors qu’Israël est plongé dans la plus grave crise politique de son histoire.

Netanyahu et son gouvernement d’extrême droite veulent donner aux politiciens le contrôle du système judiciaire au détriment de la Cour suprême du pays.

Il a personnellement intérêt à le faire. Ça lui permettrait de faire annuler toute décision judiciaire contre lui. Il est actuellement inculpé pour corruption, fraude et abus de confiance.

S’il est reconnu coupable, il serait, après Ehud Olmert, le deuxième premier ministre israélien à purger une peine de prison.

Sa manœuvre a déclenché en Israël des manifestations de masse sans précédent mettant à l’épreuve les relations d’Israël non seulement avec la Maison-Blanche, mais aussi avec les Juifs américains.

The Jewish Federations of North America, un géant philanthropique qui lève 3 milliards de dollars par an, a envoyé une lettre à Netanyahu s’opposant à son projet de loi. Mais le principal lobby israélien à Washington, l’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) n’a toujours pas pris position.

Les Saoudiens ont des cartes à jouer

Selon le New York Times, en échange de la normalisation de ses relations avec Israël, Riyad voudrait l’aide des États-Unis pour développer un programme nucléaire civil et moins de restrictions sur les achats d’armes américaines.

Cette entente pourrait également réactiver l’offre saoudienne de signer un accord de paix avec Israël si l’État juif accepte la création d’un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale.

Des conditions qui seraient écartées du revers de la main par Netanyahu, mais qui permettraient à Riyad de marquer des points.