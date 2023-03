Junior Extra: deux victoires cruciales

Les Remparts ont traversé la pire tempête de leur saison, mais ils espèrent qu’elle est finalement derrière eux. Après avoir perdu cinq de leurs sept derniers matchs, les hommes de Patrick Roy sont parvenus à remporter deux victoires fort importantes face aux Huskies de Rouyn-Noranda, mercredi et vendredi derniers. Malgré ce passage à vide, Québec est parvenue à conserver le premier rang du classement général de la LHJMQ. Avec 97 points, ils sont à égalité avec les Mooseheads de Halifax, mais comptent sur deux victoires de plus.

Ils se sont démarqués

Théo Rochette

3 matchs | 3 buts | 3 passes | 6 points

Zachary Bolduc

3 matchs | 3 buts | 3 passes | 6 points

Daniel Agostino

3 matchs | 1 but | 1 passe | 2 points

Sous la loupe

William Rousseau

Après avoir traversé, à l’image de l’équipe, une période creuse, le gardien numéro 1 des Remparts a bien rebondi en fin de semaine dernière. Il n’a accordé que deux buts aux Huskies lors de ses deux départs, maintenant un pourcentage d’arrêts de 0,946 lors de ces deux rencontres.

Ce qu’ils ont dit

« On se sentait un peu pris là-dedans. On l’a fait en équipe, on s’est sortis de ça et on peut être fiers de nous. »

– Zachary Bolduc, après la victoire de 2 à 1 face à Rouyn-Noranda, mercredi

« On leur a dit seulement après le match qu’Halifax avait perdu. De toute façon, on veut se concentrer sur nos performances. Aujourd’hui, on a joué un match d’équipe. On a été superbes du début jusqu’à la fin. »

– Patrick Roy, après la victoire de 5 à 1 vendredi face aux Huskies

