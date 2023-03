Junior Extra: pour l’avantage de la glace

L’Océanic a mis fin à une séquence de cinq revers avec une belle victoire de 3 à 0 dimanche face aux Huskies de Rouyn-Noranda. Grâce à ce gain, les hommes de Serge Beausoleil reprennent le troisième rang de l’Association de l’Est, un point devant les Saguenéens de Chicoutimi et deux devant les Wildcats de Moncton, leurs deux prochains adversaires. Les matchs de cette semaine auront donc une importance capitale pour s’assurer de l’avantage de la glace en première ronde des séries. Ce sera les cas pour les détenteurs de la troisième et de la quatrième position. L’Océanic aura besoin d’un réveil de son attaque qui n’a marqué que neuf buts en six matchs.

Ils se sont démarqués

Luka Verreault

3 matchs | 2 buts | 0 passe | 2 points

Mathis Aguilar

3 matchs | 1 but | 1 passe | 2 points

Alexandre Blais

3 matchs | 1 but | 1 passe | 2 points

Sous la loupe

Patrik Hamrla

Le gardien de 19 ans a obtenu un cinquième blanchissage cette saison, dimanche contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Le choix de troisième ronde des Hurricanes de la Caroline en 2021 a réalisé 78 arrêts en deux départs cette semaine.

Ce qu’ils ont dit

« Les gars ont rebondi de belle façon. J’ai aimé la façon dont on a joué et Hamrla a été fumant. On a eu de bonnes chances de marquer, mais eux aussi. Notre gardien nous a donné une très belle chance de gagner. »

– Serge Beausoleil après la victoire de 3 à 0 dimanche

« On voulait se reprendre aujourd’hui. Patrik a très bien fait ça. Après le match, je lui ai dit qu’il avait très bien fait vendredi à Sherbrooke, mais qu’on l’avait peut-être un peu laissé tomber. On s’est repris de belle façon aujourd’hui. »

– Le capitaine Mathis Gauthier

