Le français au Québec, une espèce en voie de disparition aux yeux du gouvernement

Le gouvernement Legault a produit une publicité truffée d’anglicismes qui compare l’état actuel du français au Québec à une espèce en voie de disparition.

Québec ne lésinera pas sur les moyens pour sensibiliser la population au déclin du français. Cette publicité, la première action d’une campagne de mobilisation qui s’échelonnera pendant trois ans, a coûté 500 000$ au gouvernement.

Cela inclut les frais de production, de postproduction et de placement dans les différents médias, a indiqué le cabinet du ministre de la Langue française, Jean-François Roberge.

Au Québec, le français est en déclin.

Ensemble, renversons la tendance.



Voici la nouvelle publicité du Ministère de la Langue française pour susciter une prise de conscience des Québécois au déclin du français au Québec.#polqc pic.twitter.com/O6gtxFU0IK — Jean-F. Roberge (@jfrobergeQc) March 15, 2023

Un oiseau «vraiment sick»

Tournée à la manière d’un documentaire animalier, la vidéo met en scène un oiseau qui fait partie de la liste des espèces menacées ou vulnérables du Québec.

«Le faucon pèlerin, cet oiseau vraiment “sick”, est reconnu pour être assez “chill”, parce qu’il est super “quick” en vol, dit le narrateur de la publicité. Il peut passer la majorité de son temps à “watcher” son environnement. Mais malgré que ses “skills” de chasse soient “insanes”, l’avenir du faucon pèlerin demeure “sketch”.»

Dans les couloirs du parlement, Jean-François Roberge a rappelé que le gouvernement du Québec a pris des mesures fortes pour aider cette espèce «très menacée dans les années 70», et que celui-ci se trouve maintenant «en meilleure posture».

«On peut faire la même chose avec la langue française», croit le ministre.

Humour

L’objectif avoué de la campagne est de «faire jaser», a ajouté M. Roberge. «On est allé avec une note d’humour, mais en même temps, je pense qu’il y a bien des Québécois qui en entendant cette pub-là un petit peu en franglais vont se dire: “c’est vrai, des fois, on l’échappe”», a-t-il illustré.

S’il reconnaît que cette publicité est «efficace», le président du Mouvement Québec français, Maxime Laporte, n’a pas rigolé lorsqu’il l’a visionnée.

«La situation critique dans laquelle se trouve le français ne prête pas à rire, mais je reconnais le talent de ceux qui ont travaillé à la réalisation de la publicité», a-t-il commenté en entrevue.

M. Laporte est d’avis qu’on ne renversera pas la tendance du déclin du français avec une campagne publicitaire.

«Les moyens pour atteindre cet objectif vital, on les connaît: restauration des dispositions originelles de la loi 101, étendre la loi 101 au cégep, rapatriement des pouvoirs en immigration, et j’en passe. Bref, la balle est dans le camp du ministre et de son gouvernement», a-t-il fait valoir.