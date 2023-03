Le PLQ n'est plus libéral

Le PLQ est sans contredit une grande institution politique canadienne. Fondée en 1867, la formation politique a marqué notre histoire et a participé activement à de grands chantiers ayant propulsé le Québec tant sur le plan économique que social.

Au cœur de son leitmotiv se trouvait le développement économique comme déterminant du développement social. Les libéraux étaient de tout temps convaincus qu’il faille créer de la richesse pour être en mesure de la distribuer, et ce principe était en filigrane de toutes les actions gouvernementales libérales.

Obsession

La question de la place du Québec au sein du Canada n’a été posée que 100 ans après la création de l’institution. Et encore une fois, c’est au nom du développement économique que le PLQ défendait l’idée que le Québec serait plus fort économiquement au sein de la fédération que comme éventuel pays. C’est d’ailleurs une position que partagent bon nombre d’acteurs du milieu économique encore aujourd’hui.

L’obsession libérale a donc toujours été l’économie. Ceux qui y ont milité le savent. La force du PLQ était d’être campé au centre, un peu plus à droite sur le volet économique et un peu plus à gauche sur le volet social.

D’ailleurs, à chaque fois que le PLQ a fait campagne sérieusement sur l’économie, il a trouvé une oreille attentive au sein de l’électorat, rappelons-nous la campagne de 2008 qui a mené à un troisième mandat du gouvernement Charest.

Vouloir se réinventer

Depuis quelques années, les libéraux ne savent plus être des libéraux. Évacuant l’économie de son discours et de son offre politique, le PLQ est devenu comme un arbre sans tronc, une sorte de ramassis de branches, plus ou moins solides, asséchées et n’ayant plus de quoi fleurir et bourgeonner le printemps venu.

Le PLQ ne sait plus être libéral. À force de vouloir se réinventer sans être ce qu’il sait vraiment être, il devient fade, plate et parfois même un peu repoussant.