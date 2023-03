Le Tricolore a réussi une première dans l’époque Sidney Crosby

Chaque formation sportive a plus de facilité à gagner contre certains rivaux et chez le Canadien de Montréal cette saison, les Penguins de Pittsburgh ont représenté une cible de prédilection.

En s’inclinant 6 à 4 devant leurs partisans, mardi, Sidney Crosby et ses comparses ont raté une belle occasion de récolter de précieux points dans la course aux séries éliminatoires de l’Association de l’Est de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Et s’ils manquent leur coup pour une première fois depuis 2005-2006, ils devront regarder du côté du Tricolore.

Effectivement, les «Pens» ont réalisé l’exploit peu enviable de perdre leurs trois rencontres de la saison face au Bleu-Blanc-Rouge; le 17 octobre et le 12 novembre, ils ont chaque fois quitté le Centre Bell avec une défaite en prolongation.

D’ailleurs, avant la campagne en cours, les Penguins avaient toujours réussi à obtenir au moins un gain dans leur série annuelle contre le Canadien depuis l’arrivée de Crosby en 2005.

En fait, le balayage précédent datait de 2003-2004, quand Pittsburgh a conclu au dernier rang du classement général.

Vrai cependant que Montréal a connu sa part de succès contre la concession de la Pennsylvanie, remportant les trois confrontations éliminatoires (1998, 2010 et 2020) opposant les deux équipes.

Pas assez

Se gardant de commenter la performance de ses opposants, l’entraîneur-chef Mike Sullivan a déploré une carence précise pour expliquer les ennuis de sa troupe, mardi.

«Ce n’est évidemment pas suffisant, car on s’est retrouvé du mauvais côté au tableau indicateur. Je pense qu’on a travaillé fort tout au long du match. Cependant, nous ne l’avons pas toujours fait de manière intelligente. Par conséquent, sur les quelques occasions de marquer [du Canadien], certaines étaient de grande qualité, aussi peu nombreuses fut-elles, a-t-il souligné, tel que rapporté par le site officiel de l’équipe. C’est un aspect sur lequel nous devons mieux faire, soit de réduire les chances de compter d’excellente qualité. La structure fait partie de la solution et on doit éviter d’enchaîner les erreurs.»

Détenant le premier laissez-passer des clubs repêchés de l’Est avec 78 points, les Penguins auront droit à une opposition nettement plus relevée, jeudi et samedi : les Rangers de New York.