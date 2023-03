Marquée à jamais par le drame d'Amqui: «Ce n'était pas beau à voir»

La femme qui suivait de près la voiture de l’accusé Steeve Gagnon dans sa folie meurtrière au centre-ville d’Amqui lundi, a dû mal à se défaire des images « de toutes les victimes au sol ».

Jamais Francine Rioux n’aurait cru voir une telle horreur de son vivant. Elle en sera marquée à jamais, dit la serveuse de la Cantine Fortier, située à quelques pas de la scène de crime.

Elle était en congé lundi, lorsqu’elle a croisé le véhicule de style pick-up de Steeve Gagnon, qui est sorti du stationnement d’un garage en trombe, avant de se diriger vers le boulevard Saint-Benoît Ouest où s’est déroulé le drame.

«Il est parti très vite, ça a fait de la boucane», se remémore Mme Rioux.

Quelques minutes plus tard, elle le croise de nouveau, alors qu’il vient se placer devant le véhicule conduit par son conjoint, dans lequel elle prend place.

"Il a foncé"

«Au début, il roulait normalement, puisque ça ne circule pas vite [sur le boulevard Saint-Benoît Ouest], puis quand il s’est décidé, un moment donné il a pesé sur le champignon et il a embarqué sur le trottoir à toute vitesse et il a foncé dans la première batch où il y avait du monde, c’était la petite famille», raconte-t-elle.

«Le gars qui a passé en dessous de son truck, ce n’était pas beau à voir», dit-elle encore ébranlée deux jours plus tard.

Mme Rioux se rappelle être rapidement sortie de sa voiture pour venir en aide au petit garçon de trois ans, pendant que son conjoint appelait les services d’urgence. « Il a revolé et pleurait en criant : maman, maman!», mentionne Mme Rioux.

« Il n’a jamais ralenti »

Même après avoir heurté la famille, Steeve Gagnon n’a jamais ralenti, souligne la serveuse.

«Il a continué à rouler à pleine vitesse sur le trottoir» dit-elle.

Puis, rapidement, Steeve Gagnon a fait demi-tour et est revenu sur ses pas, raconte Mme Rioux, avant de se rendre au poste de police, où il se serait immédiatement rendu.

Même si elle ne connaissait pas personnellement les victimes du drame, elle avait l’habitude de les côtoyer et de les servir au restaurant.

«Tu vois toutes ces personnes-là, qui sont à terre, tu les connais, tu sais c’est qui », dit-elle, encore fortement troublée par ce qu’elle a vu.