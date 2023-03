Phénomène viral: des fuyardes exposées pour avoir mangé sans payer

Un restaurateur de la Montérégie a décidé d’exposer sur internet trois clientes qui ont fui son commerce sans payer pour dénoncer ce phénomène qui prendrait de l’ampleur avec les réseaux sociaux.

«Personnellement, je trouve que c’est de pire en pire. Je suis juste tanné. Si vous ne voulez pas dépenser au resto et fuir sans payer, mangez chez vous!», déplore Joe Maas, en soupirant.

Le propriétaire de la pizzéria Enoteca Monza, à Saint-Bruno-de-Montarville, a publié sur sa page Facebook le 9 mars dernier des vidéos pour mettre en garde les autres restaurateurs. Dans ces séquences, on aperçoit trois femmes dans la vingtaine manger confortablement.

Une fois le repas consommé, les clientes attendent que les employés sur le plancher s’éloignent. Les trois femmes prennent ensuite leurs jambes à leur cou vers la sortie, alors que leurs voisins de table les regardent avec stupéfaction.

«Elles ont mangé et bu de l’alcool pour 140$. On leur a demandé si elles voulaient d’autres choses. Elles ont attendu que la serveuse leur tourne le dos pour partir en courant. Quand j’ai vu les images, j’étais déçu de l’humanité», confie M. Maas.

«Inconscientes» des conséquences

En entrevue avec Le Journal, il mentionne que ces jeunes adultes sont clairement «inconscientes» des conséquences de leur geste sur son industrie.

«Je comprends que tout coûte plus cher pour le monde, mais on vit la même chose aussi, tonne Joe Maas. Le coût de la viande a triplé et les prix de tous nos produits sont devenus ridicules. On manque de staff et on sort d’une pandémie difficile. C’est égoïste de nous faire ça.»

Le restaurateur ajoute que la serveuse a aussi perdu de l’argent en servant ces trois clientes puisqu’elle n’a reçu aucun pourboire.

«Quand ça nous arrive, on doit courir après les clients dehors parce que les gens s’essaient. Des fois, les clients partent avec leur véhicule et on doit noter leur plaque d’auto. On veut juste que ça arrête», explique M. Maas, qui n’a pas porté plainte aux policiers dans cette affaire liée trois jeunes femmes.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), qui dessert la ville de Saint-Bruno, indique pour sa part qu’une «accusation de fraude peut être déposée contre ceux qui fuient un resto sans payer».

Loin d’être le seul

Le cas de cette pizzéria est loin d’être unique. Le restaurant Chez Nguyen, à Sorel-Tracy, a vécu une expérience similaire au cours des derniers mois.

Une cliente a consommé de la nourriture dans leur établissement et a quitté le commerce sans payer sa facture... à deux reprises. La seconde fois, elle était accompagnée d’un ami et ils sont même repartis avec des commandes pour emporter.

«Pour les prochains clients qui vont partir sans payer, vous n'aurez plus le droit de rentrer dans notre restaurant. Non seulement cela, si vous décidez d'en faire une grosse scène, nous n'allons pas hésiter à appeler la police pour ce vol», ont menacé les propriétaires sur leur page Facebook.

Phénomène viral et marginal

Martin Vézina, vice-président aux affaires publiques de l'Association Restauration Québec (ARQ), assure que ce genre de comportements demeurent «marginal» dans notre province.

«Ça reste un acte criminel. Ça revient à prendre quelque chose dans un magasin et à le voler. On croit que les gens au Québec sont respectueux et suivent bien les règles en général», mentionne M. Vézina.

Il espère surtout que les nombreuses vidéos virales sur les réseaux sociaux n’encourageront pas les Québécois à faire de même dans notre province. Le Journal a en effet trouvé plusieurs séquences sur TikTok en lien avec ce phénomène, mieux connu sous les termes «Dine and Dash» ou «Grivèlerie». La plupart d’entre elles étaient tournées aux États-Unis.

Notons que cette problématique a aussi été dénoncée dans d’autres provinces canadiennes au cours des derniers mois. Des restaurateurs de Winnipeg, au Manitoba, sont même sortis dans les médias pour critiquer l’augmentation des clients qui fuient les restos sans payer.

