[PHOTOS] Un capotage spectaculaire sur l'autoroute Laurentienne à Québec

Le conducteur d’un véhicule est sain et sauf après avoir effectué des tonneaux sur l’autoroute Laurentienne, mercredi à Québec.

Marc Vallières/Agence QMI

Pour une raison que l’on ignore, la voiture a fait une sortie de route alors qu’elle roulait vers le nord à la hauteur du boulevard Lebourgneuf, peu avant 11h30.

Marc Vallières/Agence QMI

Selon la Sûreté du Québec, elle a heurté un autre véhicule et une clôture, en plus de faire des tonneaux et de finir sa course dans un fossé.

Marc Vallières/Agence QMI

Fort heureusement, on ne signale aucun blessé.

Il n’y aurait pas d’incidence criminelle dans cette affaire.