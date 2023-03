Rendre les compétitions plus attrayantes

Présente aux Pays-Bas à l’occasion du championnat mondial de patinage de vitesse longue piste, l’ex-olympienne Nathalie Lambert a discuté avec ses collègues de solutions pour rendre son sport plus attrayant.

Présidente du comité technique de l’ISU en courte piste, Lambert a regardé des améliorations qui pourraient être apportées rapidement.

« L’enjeu est de savoir comment on peut mieux commercialiser notre sport dans le futur. On veut identifier des points qu’on pourrait améliorer rapidement. »

La durée des sessions représente un aspect auquel l’ISU veut s’attaquer.

« En courte piste, les programmes du samedi et du dimanche sont très longs, a-t-elle expliqué. Ça dure cinq heures. C’est long pour la télévision et on veut écourter les sessions afin de rendre le produit plus attirant pour la TV. »

Lambert a identifié quelques options. « Il y a une pause de 15 minutes avant chaque course et on pourrait explorer la possibilité de la faire sauter. Il n’y a aucune étude qui confirme qu’une pause de 15 minutes est nécessaire. Quand une course est reprise, il n’y a pas de pause. »

« Sport de contacts »

Lambert estime qu’il faut également regarder la possibilité d’être plus tolérant quand il y a des contacts.

« La sécurité des patineurs et le fair-play seront toujours les deux facteurs les plus importants, mais nous sommes un sport de contacts et il faut l’assumer. Un contact au début d’un 1500 m ne change rien. Lors des Jeux olympiques de 2018 et de 2022, il y a eu trop de reprises et les gens ne comprenaient pas. L’éducation n’a pas fonctionné et les contacts sont aussi nombreux, poursuit Lambert. Il faut regarder la possibilité de laisser aller certaines choses. L’ajout d’une deuxième caméra a été utile et a permis de diminuer le nombre de reprises. Pendant la course, un officiel commence à regarder la vidéo pendant que l’action se poursuit. La boîte jaune qui signifie qu’une action est à la reprise peut devenir verte pendant la course. »

S’inspirer des pays-bas

Les faux départs sont un autre aspect à considérer. « Cette année, il n’y avait aucun faux départ qui était toléré en courte piste sinon le patineur était disqualifié. Ce fut un succès. Il n’y a eu aucun faux départ comparativement à 20 l’an dernier au 500 m. Un autre enjeu est les reprises au départ groupé. On n’a pas les bons angles de caméra. »

L’ISU veut créer des événements avec des compétitions.

« À Heerenveen, ils cochent toutes les cases avec la tradition, les champions et les amateurs, mais que peut-on faire à Salt Lake City et Calgary ? On a assisté à une présentation de la Fédération des Pays-Bas qui était très intéressante. »