Steeve Gagnon pourrait-il être accusé de meurtres prémédités?

Des accusations de meurtres prémédités pourraient-elles être portées contre Steeve Gagnon qui aurait volontairement heurté des piétons avec sa camionnette à Amqui dans le Bas-Saint-Laurent lundi après-midi? Oui, croit une juge à la retraite.

Malgré le fait qu’il y ait eu deux morts et neuf blessés, dont deux enfants, lors de la commission de son crime allégué, Gagnon, 38 ans, a été accusé hier de conduite dangereuse causant la mort de Gérald Charest, 65 ans, et Jean Lafrenière, 73 ans.

«Clairement, les chefs d’accusation peuvent être modifiés, ça évolue dans l’enquête. Conduite dangeureuse causant la mort était correcte comme dépôt d’accusations pour commencer la machine judicaire», explique Nicole Gibeault, juge à la retraite.

Le drame d’Amqui fait écho à celui de Laval en février dernier où deux jeunes enfants ont été tués quand le suspect, Pierre Ny St-Amand, a encastré son autobus de la STL dans une garderie de Sainte-Rose.

«Est-ce que l’on aura la preuve en vertu de l’enquête comme on l’avait à Laval pour déposer des accusations de meurtres au 1er degré, c’est-à-dire avec préméditation et de propos délibérés donc avec une intention claire et spécifique de tuer», se questionne l’ex-magistrate.

L’enquête se poursuivra au cours des prochaines semaines et mois, la vie de l’accusée sera scrutée à la loupe: médias sociaux, ordinateurs, conversations avec ses proches, son passé, etc. Les enquêteurs de la Sûreté du Québec auraient déjà perquisitionné le domicile du suspect.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Gagnon s’est rendu de lui-même au poste de police lundi. Il aurait fait des aveux aux enquêteurs. Est-ce que ça change quelque chose dans la preuve?

«Qu’il ait fait des aveux et dit: ❝C’est moi, je suis entré dans les gens❞, il y a une différence entre je l’ai fait et j’ai l’intention de tuer», nuance Nicole Gibeault.

«Si la Couronne a la preuve hors de tout doute de l’intention de tuer du suspect, elle n’hésitera pas. Le DPCP veut être certain de déposer des accusations en lien avec la preuve qu’il récolte, les événements et les faits. Ce n’est pas parce que deux événements se ressemblent [Laval et Amqui] qu’on a la même preuve pour déterminer hors de tout doute raisonnable qu’il y avait une intention spécifique de tuer, ça peut évoluer», ajoute Mme Gibeault.

Gagnon, pourrait-il être accusé de meurtre au 2e degré, donc sans préméditation, voire de délit de fuite causant la mort et des blessures?

«Plusieurs choses seront évaluées par le DPCP, les chefs d’accusation pourront être modifiés s’il y a lieu. Même si c’est la police qui fait l’enquête, elle y va de ses suggestions, c’est toujours le DPCP qui dépose en dernier lieu les accusations, qui les porte devant le tribunal», précise Nicole Gibeault.

Steeve Gagnon sera de retour en cour le 5 avril. L’accusé demeurere détenu d’ici là.