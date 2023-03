«The Voice»: une concurrente sourde épate lors des auditions à l’aveugle

Les juges étaient privés de leur vue et elle de son ouïe, mais ça ne l'a pas empêché d'épater la galerie. Une jeune femme sourde a impressionné les «coachs» à la version américaine de «The Voice» lundi soir.

C’est lors de la troisième ronde d’audition à l’aveugle que la jeune chanteuse prénommée Ali a fait ses premiers pas sur la scène du populaire concours télévisé avec une interprétation de la chanson «Killing Me Softly with His Song».

«On m’a toujours dit: «Tu ne vas jamais être capable de faire les choses normales que les autres font». Et je veux leur prouver, «vous savez quoi? Vous avez tort. Peu importe quel handicap vous avez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez»», a-t-elle dit d’emblée.

Souffrant d’une profonde perte d’audition depuis la naissance, elle «n’a jamais laissé le fait d’être sourde la définir», a indiqué sa mère avant son audition.

Bien qu’elle ait des appareils auditifs, ceux-ci ne peuvent corriger son ouïe à 100 %. «Même si je ne peux pas vraiment entendre tout ce qui se passe, je peux sentir la musique [...] et je peux sentir aussi le rythme. Je peux sentir chaque petite chose qui sort du haut-parleur, et c’est ainsi que je suis capable de faire les choses que je fais. C’est mon super pouvoir», a-t-elle expliqué.

Une audition qui est sortie du lot

Avec son grain de voix et son interprétation unique de la populaire chanson des années 70, Ali a attiré l’attention de deux coachs, soit Kelly Clarkson et Chance the Rapper.

Mais, c’est lorsqu’elle a leur a dévoilé son handicape qu’elle a impressionné le plus. «Si tu avais aligné tous les chanteurs qu’on a entendus jusqu’à présent et avais dit «Choisi lequel est malentendant», tu aurais été probablement la dernière personne que j’aurais choisie», a lui a répondu Blake Shelton qui ne s’est pas retourné tout simplement parce que son style de musique est trop différent de celui de la concurrente.

Ali a finalement décidé de continuer l’aventure dans l’équipe de Kelly Clarkson.