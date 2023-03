Tous les caquistes sont devenus «Fitzgibboniens», déplorent les libéraux

C’est sous l’influence du superministre Pierre Fitzgibbon que le caucus de la CAQ a rejeté en bloc une motion sur la liberté de presse, estiment les libéraux. Ils demandent au premier ministre de rappeler à ses députés que tout le monde est égal devant les principes fondamentaux de la démocratie.

• À lire aussi: La CAQ refuse une motion sur la liberté de presse

• À lire aussi: Faut-il craindre le superministre Fitzgibbon?

• À lire aussi: Pierre Fitzgibbon: un ministre à l’éthique élastique

«Tous les caquistes sont devenus des ‘’Fitzgibboniens’’», a lâché le député libéral Monsef Derraji, en point de presse au parlement mercredi matin.

La veille, les libéraux ont déposé une motion sur l’importance «pour tout membre de l’Assemblée nationale du Québec» de ne pas remettre en cause le principe de la liberté de presse. Le texte mentionnait aussi que les élus ne doivent pas s’en prendre personnellement à des journalistes.

Les députés de la CAQ ont tout simplement refusé de se prononcer sur la question. Selon le chef intérimaire libéral Marc Tanguay, ils ont agi sous l’influence du superministre Pierre Fitzgibbon.

«Je suis convaincu que personne à la CAQ n’est d’accord, mais parce que c’est le ministre Fitzgibbon, la réponse de la CAQ a été de voter contre ça (...). Il a attiré non seulement François Legault, mais tout le caucus», a-t-il déploré.

Photo d'archives, Stevens Leblanc

Cela est d’autant plus étonnant, a-t-il ajouté, qu’il se trouve plusieurs anciens journalistes dans les troupes caquistes.

Cette fin de semaine, notre Bureau parlementaire publiait un portrait du ministre de l’Économie et de l’Énergie dans lequel plusieurs ministres et élus ont témoigné anonymement de son attitude et de ses relations avec les médias. De l’avis de certains, M. Fitzgibbon en mène très large.

Le superministre a réagi à ce portrait en attaquant à nouveau le travail du Journal, affirmant qu’il n’accorde aucune crédibilité aux reportages dont les sources citées ont demandé l’anonymat. Il souhaite même qu’elles soient révélées.

Cela est inacceptable aux yeux du chef intérimaire du PLQ. «François Legault doit le rappeler à l’ordre, il doit dire que tout le monde est égal devant nos principes fondamentaux, notamment la liberté de presse. Il ne peut pas laisser passer ça», a-t-il dit.