Toute une dégelée pour le PLQ

Le PLQ a subi une dégelée lundi lors de l’élection partielle dans Saint-Henri–Sainte-Anne. Le parti a perdu sa forteresse face à une redoutable organisation solidaire de 600 militants dispersés à travers le Québec et un candidat efficace. Mais il a surtout perdu car la marque de commerce libérale est gravement atteinte.

Les libéraux qui croyaient que leur déroute aux dernières élections était liée au manque de leadership de Dominique Anglade devraient se raviser. La déconnexion avec les Québécois est bien plus profonde. Anglade est allée à l’abattoir, mais tout autre chef aurait subi le même sort. Avec 4 % d’appuis chez les francophones dans les derniers sondages, le PLQ est au plancher et il lui sera difficile de se relever si une remise en question majeure n’est pas enclenchée.

S’excuser pour la corruption

D’abord, le PLQ doit s’excuser sincèrement pour ses années de gouvernance sous le signe de la corruption documentées aux commissions d’enquête Charbonneau (financement illégal et contrats aux amis) et Bastarache (madame Post-it et nominations d’amis libéraux). Ces années nous ont coûté cher et nous ont fait honte.

Défendre le français

Les gouvernements libéraux ont nié le déclin du français. Ils ont rejeté des constats évidents sur l’anglicisation de Montréal et les reculs du français au Québec. En s’opposant à la loi 96, ils ont montré leur déconnexion complète face à un enjeu fondamental qui concerne la survie de la nation québécoise.

Comprendre la laïcité de l’État

À la suite de la nomination d’Amira Elghawaby et à un nouvel épisode de Québec bashing, Justin Trudeau a expliqué au reste du Canada pourquoi le Québec était si attaché à la laïcité : elle s’inscrit dans notre histoire.

Le PLQ devrait arrêter de mépriser les Québécois qui veulent protéger l’égalité entre les hommes et les femmes prônée par une vision laïque de l’État alors que la religion catholique nous a tant oppressés. Dans une vision multiculturaliste à l’extrême, les libéraux en sont venus à nier l’histoire du Québec.

Une fois ces trois éléments adressés, les Québécois pourront commencer à tendre l’oreille aux propositions économiques, sociales...

En quelques mots, les dégelées d’octobre et d’hier se résument ainsi : les Québécois n’ont pas oublié le règne libéral.